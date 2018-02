Utečenci, ktorí sa nemajú kam vrátiť. Ako žijú Palestínčania v Libanone

Palestínsky utečenecký tábor Nahr el-Bared na severe Libanonu najskôr armáda zrovnala so zemou, dnes ho budujú znova. (Zdroj: SME - Lukáš Onderčanin)

BEJRÚT. Ošarpané uličky vo vás môžu vzbudzovať pocit stiesnenosti – niektoré majú na šírku asi meter, ľuďom sa musíte vyhýbať vo výčnelkoch a dennému svetlu bránia desiatky elektrických káblov pár centimetrov nad hlavou chodcov.

Hustá pavučina káblov je často zlepená len páskami, občas cez ňu prekvapkáva voda z nočného dažďa, inokedy presakujú plastové potrubia ukryté medzi káblami. Stratiť sa je jednoduché – stačí zabočiť do zlej uličky a zmiznete v nekonečnom bludisku.

Stiesnenosť umocňujú aj portréty mladého muža s palestínskou vlajkou, rozvešané po stenách aj s trsom kvetov. Elektrické káble v kombinácii s vodou boli osudné aj jemu.

Káble v utečeneckom tábore Burdž Baradžní na okraji libanonského Bejrútu sú v mnohom symbolom situácie, v akej sa nachádzajú státisíce palestínskych utečencov. Nedostatok financií, politické obmedzenia a beznádej bránia aj tomu, aby sa taký detail ako infraštruktúra v tejto štvrti zlepšili. Za posledných sedem rokov tu pritom elektrina popravila viac ako 50 ľudí.

Škola ako zbraň

Burdž Baradžní nie je obyčajný utečenecký tábor. Nie je potrebné prejsť cez kontrolné stanovište a nejde ani o komplex unimobuniek, v ktorých by ľudia žili. Desať minút cesty od luxusných hotelov, reštaurácií a jácht v centre Bejrútu žije v jednej štvrti asi 19-tisíc ľudí, prevažne Palestínčanov.

“ Desaťročné deti museli na úteku prekračovať mŕtve telá. Niektoré nevedia, či sú ich rodičia nažive, ťažko sa preto sústredia na matematiku či angličtinu. „ Noha Ali, výchovná poradkyňa

Kým väčšina sem prišla ešte v roku 1948 po konflikte s Izraelom alebo sa tu narodili, dodnes sú považovaní za utečencov. Problém je, že sa nemajú kam vrátiť. Aspoň niektorí.

V Burdž Baradžní žije aj deviatačka Bajan Dawúdová. „Len cesta do školy je dosť nebezpečná. No ja sa nebojím, je to lepšie ako doma,“ hovorí. Pod pojmom doma myslí Sýriu, z ktorej prednedávnom kvôli vojne utiekla.

Mnohé z týchto detí, ktoré teraz sedia vo vyzdobenej triede bejrútskej školy Haifa, si prešli traumami. „Desaťročné deti museli na úteku prekračovať mŕtve telá. Niektoré nevedia, či sú ich rodičia nažive, ťažko sa preto sústredia na matematiku či angličtinu,“ hovorí Noha Ali, poradkyňa na škole Haifa, ktorú prevádzkuje UNRWA – agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Kým v Sýrii žili vo veľkých domoch, dnes žije viacero osôb spolu v tesných izbách v tábore, kde často vypadáva elektrina a chýba infraštruktúra.