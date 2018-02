Ochrankár v Kalifornii počul vyhrážku, pomohol prekaziť streľbu na škole

Policajti našli v bydlisku študenta strelné zbrane a náboje.

21. feb 2018 o 21:42 TASR

WHITTIER. Policajti prekazili plán študenta na hromadnú streľbu na strednej škole pri meste Whittier v južnej Kalifornii po tom, čo ochrankár započul vyhrážku chlapca, ktorého nahneval učiteľov zákaz mať v triede slúchadlá.

V stredu o tom informoval úrad šerifa okresu Los Angeles, kde sa mesto nachádza.

Našli zbrane aj náboje

Ochrankár na Strednej škole El Camino neďaleko Whittieru počul "rozhnevaného a rozrušeného študenta", ako sa v piatok 16. februára vyhráža streľbou v škole. Stalo sa to len dva dni po útoku na floridskej strednej škole, kde bývalý žiak zastrelil 17 ľudí.

Hovorkyňa šerifa Nicole Nishidová pre agentúru AP povedala, že policajti našli pri domovej prehliadke v bydlisku študenta "početné strelné zbrane a náboje".

Robert Jacobsen, hlavný právnik juhokalifornského školského obvodu Norwalk-La Mirada, uviedol, že tínedžerovi sa nepáčilo učiteľovo nariadenie zakazujúce mať v triede slúchadlá. Ďalšie informácie ohľadne študenta školský úrad nemá.

Bezpečnosť študentov

Jacobsen spresnil, že ochrankár školy započul, ako si chlapec sám pre seba mrmle, že do troch týždňov si donesie do školského areálu strelnú zbraň.

"Predstavitelia školy dospeli k záveru, že to stačí na to, aby privolali políciu, ktorá by prípad ďalej vyšetrovala," povedal Jacobsen. "V týchto časoch musíme byť aktívni, nahlásiť to a postarať sa o bezpečie," zdôraznil.

Podľa jeho slov je práve bezpečnosť študentov a personálu školy tou najvyššou prioritou.

"Vzhľadom na strelecké útoky na Floride, ktorých bolo niekoľko, sa všetci snažíme podnikať kroky, aby sme predišli týmto obavám a zistili, čo sa deje," dodal Jacobsen.

Náčelníčka polície Hasmik Danielianová vo vyhlásení uviedla: "Keď sme sa dozvedeli o možnej nebezpečnej hrozbe zo strany študenta, zasiahli sme rýchlo a efektívne."

Predstavitelia úradov plánujú na stredu tlačovú konferenciu.