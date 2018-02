Sýrska vojna už nie je o Sýrii, hovorí analytik z Aleppa

Utečenci z Európy sa do Sýrie nemôžu ešte vrátiť, vojna neskončila, hovorí analytik pochádzajúci zo Sýrie Armenak Tokmajyan.

21. feb 2018 o 18:02 Lukáš Onderčanin

"Záujmy sýrskeho ľudu sú často vytlačené do úzadia,” hovorí o vojne v Sýrii Armenak Tokmajyan z International Crisis Group.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Keď ste odišli z Aleppa, ako ste si predstavovali, že bude Sýria vyzerať dnes?

“Odišiel som z Aleppa v roku 2012. Vtedy som si myslel, že rovnováha moci je skôr na strane sýrskej vlády. Bol tam však nejaký závan nádeje na zmenu. Vláda dozerala na inštitúcie, armádu aj väčšinu územia, takže mala oproti novovznikajúcemu povstaleckému hnutiu navrch. Nemyslel som si, že vojna dôjde tak ďaleko.”

Čo sa zmenilo v tomto konflikte? Bolo to zapojenie Ruska či Islamský štát?

“Zapojenie priveľa aktérov tento konflikt skomplikovalo – boli tu vládne jednotky, ktoré však nie sú veľmi súdržné, je tu veľa polovojenských hnutí, lokálnych milícií. Objavil sa tu Islamský štát, hnutie an-Nusrá, na severe sú kurdské jednotky, rebelské skupiny, zapojil sa aj Hizballáh. Všetko nad rámec ostatných regionálnych a medzinárodných hráčov. Po piatich rokoch bolo jasné, že vo vnútri tohto konfliktu prebieha niekoľko rôznych vojen. Veľmi sa to skomplikovalo. Už to nie je klasická vojna povstalcov proti vláde.”

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Armenak Tokmajyan vyrastal v sýrskom Aleppe,

je odborný pracovník organizácie International Crisis Group,

vyštudoval výskum mieru a konfliktov,

na budapeštianskej Stredoeurópskej univerzite bol súčasťou projektu na pomoc pri obnove zničených miest Aleppo Project

Takže táto vojna už nie je veľmi o Sýrii?

“V mnohom je to tak. Tí, čo sú zapojení do konfliktu, majú nejakú zahraničnú podporu a tá nie je nikdy bez bočných úmyslov. Turecko, Irán, Jordánsko, Rusko, USA, všetci majú svoje záujmy. A keďže aj sýrska vláda aj opozícia sú veľmi závislé na zahraničnej podpore, záujmy sýrskeho ľudu sú často vytlačené do úzadia.”

Keď sa rozprávate so Sýrčanmi, ako tento konflikt vnímajú. Hovorí sa, že domáce obyvateľstvo je už z vojny unavené.

„Sýria je veľmi rozdelená spoločnosť. Závisí to od toho, s kým sa rozprávate. Konflikt v Sýrii si musíte vždy predstaviť ako kombináciu rôznych príbehov. Jeden je možno dominantný, iný je v zahraničnej tlači, iný doma. Rozprávam sa s veľa ľuďmi zo všetkých táborov. Veľa vecí naznačuje, že väčšina ľudí je z vojny unavených. Keď si vezmete chudobu, v ktorej žije viac ako 70 percent ľudí, samozrejme, že majú vojny dosť. Existuje tu veľká časť sýrskej spoločnosti, ktorú veľmi nepočuť a ktorú nikto – opozícia ani vláda – nereprezentuje. Sú zaseknutí niekde medzi.“

Na severe Sýrie je tiež silná prítomnosť Kurdov. Ako to vnímajú Sýrčania? Napriek možnej spolupráci s vládou sa dá predpokladať, že budú časom žiadať väčšiu autonómiu.