Amerického prezidenta môžete urážať pred kamerami. Ak ste John Oliver

Moderátor HBO je celosvetovou hviezdou, no vystupuje veľmi empaticky. Stretol som sa s ním v New Yorku.

21. feb 2018 o 15:57 Jindřich Šídlo

Asi by som mal tvrdiť, že som o ten rozhovor snažil dva roky a popisovať, aké ťažké to bolo.

Lenže to nie je pravda. Vlastne to bolo veľmi jednoduché - vďaka ponuke HBO som z ničoho nič sedel minulý týždeň pri jednom stole na štrnástom poschodí nad Bryant Parkom v New Yorku s chlapíkom, ktorý je dnes považovaný za jedného z najvtipnejších a zároveň najserióznejších komentátorov televízneho sveta.

Vyzerá trochu ako prerastený Harry Potter, ako o sebe rád hovorí, alebo ako profesor angličtiny, ktorú vyštudoval, a volá sa John Oliver.

video //www.youtube.com/embed/QCjk_NPsIqU

Celosvetová senzácia

Jeho relácia Last Week Tonight je aj na začiatku piatej série celosvetovou senzáciou. Neviem, ako je to na Slovensku, ale v Česku je Oliver mimoriadne populárnou persónou. Ťažko povedať, či je to čisto profesionálny výcvik, ale pravdepodobne taký naozaj je: veľmi empatický, milý človek, ktorý naozaj premýšľa nad otázkou, aj keď by to mohol odbiť pár naučenými vetami.