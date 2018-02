Nová show Netflixu ukáže, či sú ľudia ochotní vraždiť

V novej show má skupina najatých osôb presvedčiť jednu osobu, že nemá inú možnosť, ako niekoho zabiť.

21. feb 2018 o 14:51 ČTK

WASHINGTON. Americká spoločnosť Netlix sa chystá odvysielať kontroverznú show, počas ktorej sa má skupina ľudí snažiť niekoho zmanipulovať k vražde. Tá samozrejme nebude reálna, aj tak však upútavka k tejto show zverejnená na internete vzbudila v utorok kritické a udivené reakcie na sociálnych sieťach.

Informoval britský denník The Daily Mail.

"Otázka, ktorú si kladieme, je veľmi jednoduchá: Môže byť človek nátlakom okolia zmanipulovaný tak, aby spáchal vraždu?" vysvetľuje zmysel show nazvanej The Push jej autor Derren Brown. Podľa tohto britského iluzionistu má ísť o "sociálny experiment".

V show, ktorá bude k dispozícii na streamovanie 27. februára, má skupina najatých osôb presvedčiť jednu osobu, že nemá inú možnosť, ako niekoho zabiť. Daná osoba má podľa Browna uveriť, že ide o reálnu situáciu, a nebude údajne vedieť, že ju filmujú. Brown na twitteri oznámil, že po tejto show majú nasledovať dve ďalšie.

Na reklamnej upútavke sú zábery z podobnej šou, ktorú pod názvom Pushed To The Edge urobil Brown v januári 2016. Vtedajším protagonistom, ktorý údajne o ničom nevedel, bol podnikateľ Chris Kingston. Na neho bolo zohrané predstavenie fiktívneho charitatívneho galavečera, na ktorom sa ho niekoľko ľudí snažilo presvedčiť, že musí daného človeka zhodiť zo strechy. Kingston to odmietol.

Brown prišiel už s množstvom kontroverzných projektov. Na jednom z nich, nazvanom Apokalypsa, napríklad v roku 2012 presviedčal istého muža, že na Zem dopadol meteorit a že je koniec sveta. V roku 2003 hral v priamom prenose ruskú ruletu s pištoľou, ktorú mu nabil vybraný dobrovoľník.

Program aj napriek kritike britskej polície odvysielala britská televízia Channel 4, avšak s miernym oneskorením, údajne preto, ak by sa iluzionistické číslo nepodarilo.