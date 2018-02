Bridwell vyliezol na nezdolateľnú skalu za pár hodín, stihol si pri tom aj zapáliť

Horolezec zomrel vo veku 73 rokov na komplikácie spojené so žltačkou.

20. feb 2018 o 19:35 Nina Sobotovičová

Po skalách nelozil v špeciálnom oblečení, ale bez trička, vo zvonových gatiach a s čelenkou na hlave. To aby mu v tvári nezavadzali dlhé vlasy. Jim Bridwell (29.7.1944 - 16.2.2018), vyobliekaný ako pravý hippie, patril k horolezeckým legendám.

Na konte má množstvo rekordov a viac ako stovku prvenstiev pri zdolávaní dovtedy nepremožených vrchov či lezeckých trás.

Životosprávu pritom nemal ani zďaleka takú príkladnú, ako je zvykom u vrcholových športovcov.

“ Bol to typ človeka, ktorý z vás dostal to najlepšie. Ale bol aj dieťaťom 60-tych rokov, veľa pil, užíval LSD a takmer do konca svojho života fajčil Camelky bez filtra. „ Horolezec a kamarát Dean Fidelman, San Francisco Chronicle

Bridwell bol celý život náruživý fajčiar a nevyhýbal sa ani halucinogénnym drogám. „S takýmto oslobodením osobnosti prichádza hmatateľná nebojácnosť,“ komentoval Bridwell svoju záľubu v užívaní LSD.

Zomrel vo veku 73 rokov, keď mu pre komplikácie spojené s hepatitídou typu C zlyhala pečeň a obličky. Jeho manželka sa domnieva, že infekčnou chorobou sa Jim mohol nakaziť ešte v osemdesiatych rokoch. V Borneu ho totiž mali potetovať lovci lebiek.

Odpadlíci, ktorí vytvorili rekord

Rodák z amerického Texasu začal s horolezectvom v šesťdesiatych rokoch ako dvadsiatnik. K riskantnému koníčku ho priviedla vášeň pre pozorovanie dravých vtákov, ktoré, ako si Jim uvedomoval, s ľahkosťou dosadajú aj na špičky skalných štítov.

Zľava Billy Westbay, Jim Bridwell a John Long pred stenou El Capitan v Yosemitskom národnom parku v roku 1975. (zdroj: WIKIMEDIA COMMONS)

O niekoľko rokov neskôr bol už Bridwell súčasťou skupiny horolezcov, ktorí v Yosemitskom údolí vyhľadávali najťažšie, najstrmšie a najnebezpečnejšie terény. Na ich zdolávanie pritom používali len minimálny výstroj. Hovorili si Stonemasters, teda Kamenní králi.

Lezkyňa Lynn Hillová na adresu skupiny zavtipkovala, že trefnejším označením pre túto partiu by bol názov Stoned Masters (Sfetovaní králi). Narážala tak na ich zvyk užívať psychedeliká.

Mnohí ich považovali za odpadlíkov. No potom, v roku 1975, Jim Bridwell spolu s Johnom Longom a Billom Westbayom vytvorili rekord pri zdolaní masívu El Capitan. Ten lezci do tridsiatych rokov považovali za nezdolateľný.

Na skalnú stenu v Yosemitskom údolí pohoria Sierra Nevada vyliezli po trase The Nose (Nos) približne za pätnásť hodín. Vo výške pritom stíhali ešte aj fajčiarske prestávky.

Ich výkon je dodnes považovaný za zrod rýchlostného lezenia, míľnik v horolezeckej histórii.

Len pre porovnanie, tímu slávneho horolezca Royala Robbinsa trval v roku 1960 výstup po trase The Nose celých sedem dní.

Svoju výpravu aj obliekal

Jim Bridwell bol stratégom aj módnym štylistom svojho tímu. „Keď sme podnikali mimoriadne výstupy, Bridwell nás aj obliekal," spomínal horolezec Dale Bard v rozhovore pre magazín GQ. Bolo to pre fotografie a podobné veci, aby sme vynikli a vyzerali čo najviac rebelsky," vysvetľoval Bard.

Partia na väčšine snímok pózuje buď hore bez, alebo v krikľavých košeliach, "zvonáčoch" a s čelenkami či šatkami vo vlasoch. Tie mali skrotiť ich neposlušné kadere.

Život Kamenných kráľov v táboroch bol poznačený chudobou, no horolezci na to nedbali. Veselili sa, hrali na hudobné nástroje, pili a fajčili marihuanu. Táto droga nakrátko zlepšila ich finančnú situáciu. Keď v Yosemitskom národnom parku havarovalo lietadlo so šiestimi tonami sušeného konope, Bridwellova partia vyliezla za strojom do výšky asi 2700 metrov a ilegálny náklad "zachránila"

Časť nečakanej koristi vyfajčili horolezci sami, zvyšok rozpredali. Obchod, ako inak, riadil Jim Bridwell.

Päťdesiat rokov na skalách

Rodák z Texasu nezviazal svoju päťdesiatročnú horolezeckú kariéru len s kalifornským Yosemitom.

V roku 1981 Bridwell spolu s Mugsom Stumpom podnikli prvý výstup východnou stranou na aljašský vrch Moose's Tooth.

O rok neskôr bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá na viac ako 480-kilometrovej trase obišla Mount Everest a ďalšie himalájske vrcholy.

Bridwellova ľahkovážna povaha však zapríčinila, že sa nestal súčasťou viacerých veľkých výprav.

Dan Larson, vodca jednej z expedícií na Mount Everest, v rozhovore pre magazín Rolling Stone vysvetľoval dôvody, prečo Bridwell nebol v jeho tíme. "Nerieši veci vopred, ale nejako zaimprovizuje," uviedol Larson.

Nuž, nie každý horolezec mal guráž improvizovať aj stovky metrov nad zemou.

Bridwell bol odvážny a jeho priaznivci budú predsa spomínať na úspechy, nie na výpravy, ktorých sa nezúčastnil.