Nová svetová vojna? Sýria je arénou mocností, ktoré boj neunavuje

Islamský štát padol, sýrska vojna je však krvavejšia ako kedykoľvek predtým. Potrvá, kým sa zahraniční hráči neunavia.

20. feb 2018 o 17:58 Lukáš Onderčanin

DAMASK, BRATISLAVA. Ruské stíhacie lietadlo, iránsky dron, izraelská stíhačka a turecký vrtuľník. V priebehu deviatich dní sa tieto stroje zrútili v Sýrii – zostrelili ich džihádisti, Izrael, sýrsky protiraketový systém či kurdské milície.

Súčasne ruské aj provládne jednotky zaútočili na predmestie Damasku, objavili sa aj správy o Američanmi vedenom útoku na ruských žoldnierov. Navyše cez víkend sýrska armáda prisľúbila pomoc kurdským jednotkám v boji proti Turecku.

Situácia v Sýrii v poslednom období pripomína oveľa viac svetovú vojnu ako regionálny konflikt, opisuje americký denník New York Times. Islamský štát je takmer porazený, no vojna v Sýrii sa v mnohých ohľadoch zhoršuje.

Aréna pre boj iných

Začiatkom roka by sa z vyjadrení politikov aj z médií zdalo, že sýrsky konflikt sa po rokoch postupne upokojuje. Územia ovládané islamistami sa väčšinou podarilo dobyť a vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada vďaka spojenectvu s Ruskom získavala čoraz viac území spod kontroly rebelov.

Realita je však iná – od nedele vo východnej Ghúte na okraji Damasku pri náletoch sýrskej armády zahynulo podľa Sýrskej organizácia pre ľudské práva (SOHR) najmenej 190 ľudí, humanitárna organizácia Biele prilby hovorí tiež o stovke obetí.

“ Nedá sa rokovať o mieri a nesedieť pri stole s našim protivníkom. „ Břetislav Tureček, analytik

V tom istom čase sa k tureckým hraniciam do provincie Afrín priblížili provládne jednotky, aby kurdským milíciám pomohli s obranou proti Turecku.

To prešlo cez sýrske hranice koncom januára a útočí na Kurdov, ktorých vníma ako bezpečnostnú hrozbu. Na juhu zase Izrael tvrdo reaguje na to, že v konflikte má svoje slovo aj ich úhlavný nepriateľ – Irán.

„Nikdy to nebola tak medzinárodná vojna ako teraz... Viem, že tak vždy bola zobrazovaná, no nikdy to nebola úplne pravda,“ hovorí pre The Atlantic expert na sýrsky konflikt Fajsal Itani.