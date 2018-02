Odborníčka na trollov: Nielen Amerika, Rusko veľmi rado útočí na štáty ako Slovensko

Robotníci ruskej propagandy neveria v Putina, ale dostávajú dobrý plat, hovorí pre SME fínska novinárka JESSIKA ARO.

20. feb 2018 o 22:48 Matúš Krčmárik

V Spojených štátoch nedávno obžalovali trinástich ruských občanov za zasahovanie do prezidentských volieb, v správe sa píše aj o takzvanej továrni na trollov v Petrohrade. Vy sa tejto téme venujete dlhšie, dozvedeli ste sa v správe niečo nové?

„V zásade ma tam nič neprekvapilo, bola len otázka času, kedy túto továreň zažalujú v zahraničí. V Rusku už žalobe čelila, keď sa v nej v utajení zamestnala ruská novinárka Ľudmila Savčuková a potom o tom napísala.“

Za čo ju žalovala?

„Chcela najmä, aby ruské úrady oficiálne priznali, že takáto továreň existuje, keďže sa schováva za rôznymi maskovaniami. Oficiálne sa žaloba týkala pracovného práva, že nedostala pracovnú zmluvu podľa zákona a podobne. Nakoniec na súde vyhrala a dostala odškodné jeden rubeľ, ktoré žiadala. Takže vlastne dokázala, že takáto továreň existuje.“

Za čo sa oficiálne táto továreň na trollov schováva?

„Volajú sa Internetová výskumná agentúra. Pozerala som sa, aké inzeráty uverejňujú na internete, vyzerajú ako bežné pracovné miesta. V roku 2015 hľadali napríklad odborníkov na sociálne médiá, manažérov obsahu, copywriterov. V popise píšu, že záujemca by pracoval v dvanásťhodinových denných a nočných zmenách. Musel by pracovať v cudzom jazyku, moderovať diskusie a vytvárať obsah na internete. Keď sme sa tam zavolali a spýtali sa, o akých témach by som mala písať, odpovedali, že o politike. Už pred troma rokmi teda hľadali ľudí, ktorí vedia o politike písať v angličtine. Už vtedy teda museli mať plán na ovplyvnenie americkej či britskej politickej debaty. Tieto inzeráty pritom na prvý pohľad nevyzerajú podozrivo a ponúkajú dobrý plat, ak by som bola mladá Petrohradčanka bez práce, hlásila by som sa.“

Internetoví trollovia musia mať prakticky bezchybnú angličtinu. Je ľahké nájsť takých ľudí v súčasnom Petrohrade?

Jessika Aro je fínska novinárka televízie Yle, ktorá sa pred viac ako rokom začala intenzívne venovať téme ruských trollov – teda platených internetových diskutérov. Odhalila ich „továreň“ v Petrohrade, sledovala ich vplyv na fínsku verejnú mienku. Proruskí trollovia na ňu osobne útočili, teraz o nich pripravuje knihu.

„Určite to muselo byť náročné, ale možno preto inzerovali naraz toľko voľných miest. Navyše, aj keď našli niekoho s plynulou angličtinou, často odchádzali už po pár mesiacoch, lebo táto práca je veľmi náročná.“

Sú títo ľudia presvedčení zástancovia Vladimira Putina?

„Jeden z bývalých zamestnancov verejne prehovoril a priznal, že len menšina trollov naozaj verí v Putinovu politiku a užíva si svoju prácu. Ostatní ostávajú pre dobrý plat, štyristo eur mesačne je v Petrohrade slušná suma. Manažéri potom dostávajú viac ako 600 eur. V inzerátoch sa navyše tieto firmy chvália, že ponúkajú stabilnú prácu.“

Kto v skutočnosti ovláda tieto továrne? Ministerstvo obrany, tajné služby alebo priamo úrad prezidenta?

„Keď sme v roku 2015 išli k továrni, varovali nás, že bude strážená tajnou službou FSB, ktorá nemá dobrý imidž. Keď sme tam prišli a fotografovali budovu, vyšiel von jeden zo strážcov a začal na mňa kričať, že musíme odísť, inak zavolá políciu, lebo toto je vládna budova. Tým prezradil, že ide o niečo výnimočné a utajované, nielen bežnú internetovú spoločnosť.“

video //www.youtube.com/embed/rD1bn4GenEk

Dostali ste sa k ľuďom zvnútra?

„Áno. Práca v továrni je rozdelená na sekciu sociálnych sietí, komentárov a falošných správ. Rozhovor nám dal šéf jednej zo stránok s falošnými správami, RiaFan. Pýtali sme sa ho, prečo vytvára správy, ktoré sa tvária, ako keby pochádzali z Ukrajiny, aj keď v skutočnosti vznikali vnútri tejto budovy, v Petrohrade. Vyhlásil, že on žiadnych trollov nezamestnáva a všetky obvinenia sú len propagandou. Stránku vlastní Jevgenij Zubarov, ktorý predtým vydával pomerne veľké noviny v petrohradskom regióne. Povedal, že toto robí len preto, lebo je to dobrý biznis, politika za tým vraj nie. Jeho stránka však nemá reklamu ani paywall (platený prístup – pozn. red.), takže na tom nemôže veľa zarábať.“