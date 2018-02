Zomrel fotograf Max Desfor, za zábery z kórejskej vojny získal Pulitzera

Rodený Newyorčan skonal v pondelok vo svojom byte v Marylande.

19. feb 2018 o 20:34 TASR

WASHINGTON. Vo veku 104 rokov zomrel bývalý fotograf americkej tlačovej agentúry Associated Press (AP) Max Desfor, ktorý získal prestížnu Pulitzerovu cenu za reportážne zábery z kórejskej vojny. Informovala o tom samotná agentúra.

Na územie Kórey zoskočil padákom

Rodený Newyorčan Desfor skonal v pondelok vo svojom byte v meste Silver Spring v štáte Maryland, kde žil od odchodu do dôchodku, uviedol jeho syn Barry.

Desforovu fotografiu stoviek utečencov pred kórejskou vojnou, ako v roku 1950 opatrne lezú či dokonca sa plazia po poškodenom moste, spomenula porota udeľujúca Pulitzerovu cenu v odôvodnení, prečo vzdáva poctu fotografovej výnimočnej práci počas vojny.

Keď Sever v júni 1950 napadol Juh, Desfor sa dobrovoľne prihlásil, že bude pre AP prinášať snímky z kórejskej vojny.

Na územie Severu zoskočil padákom spoločne s americkými vojakmi. S nimi aj ustúpil, keď severokórejské ozbrojené sily, ku ktorým sa pridali Číňania, postupovali na juh polostrova.

Neuveriteľný pohľad

Fotograf bol práve v džípe neďaleko severokórejského hlavného mesta Pchjongjang, keď spozoroval most, ktorý zasiahlo a poškodilo bombardovanie okolia rieky Tedong.

Tisíce utečencov stáli v zástupe na jej severnom brehu a čakali, kým príde na nich rad, aby mohli prejsť cez rieku po poškodenom moste.

"Náhodou sa nám naskytol tento neuveriteľný pohľad," spomínal Desfor v roku 1997 pre agentúru AP. "Na všetkých tých ľudí, ktorí liezli a doslova sa plazili pomedzi rozlámané trámy mosta. Boli v ňom, mimo neho, na jeho vrchu, pod ním - len tak-tak unikali pred ľadovou vodou," dodal fotograf.

Desfor vyliezol na časť mosta vysokú 15 metrov, aby odtiaľ mohol fotografovať utečencov, ktorí si útekom zachraňovali životy.

Ledva držal spúšť

"Mal som také studené ruky, že som ledva držal spúšť uzávierky fotoaparátu. Nemohol som ani minúť celé balenie filmu. Taká bola zima," dodal.

Porota Pulitzerovej ceny v roku 1951 rozhodla, že Desforových 50 snímok z Kórey z predchádzajúceho roka má "všetky kvality, aké má mať vynikajúca spravodajská fotografia - nápaditosť, nevenovanie pozornosti osobnému bezpečiu, záujem o človeka a schopnosť povedať príbeh prostredníctvom fotoaparátu".

Desfor tiež odfotografoval v druhej svetovej vojne posádku bombardéra B-29 prezývaného Enola Gay, ktorý 6. augusta 1945 zhodil na japonské mesto Hirošima jadrovú bombu.

Snímky urobil po návrate bombardéra z misie. Japonsko sa nasledujúci mesiac vzdalo a Desfor fotografoval oficiálny obrad kapitulácie na palube americkej bojovej lode USS Missouri 2. septembra 1945.

Pôsobil v Ríme aj na Filipínach

Desfor predtým pracoval pre AP na Filipínach a v Indii, kde fotografoval indického mysliteľa a politika Mahátmu Gándhího a neskôr, v roku 1948, aj pohreb zavraždeného lídra. Potom pôsobil tiež v redakcii AP v Ríme, a keď sa mal vrátiť do USA, vypukla vojna v Kórei.

Snímka, ktorú Desfor urobil počas kariéry a ktorá preňho obzvlášť veľa znamenala, takisto pochádzala z kórejskej vojny.

Keď kráčal popri poli, zbadal trčať zo snehu dve ruky modré od zimy - a odfotografoval ich. Ruky boli zviazané a patrili jednému z niekoľkých zajatých a popravených civilistov. Ich telá nechali na zemi a zakryl ich sneh.

"Tú fotku som neskôr nazval 'Márnosť', lebo vždy to tak bolo a vždy som to tak vnímal, že práve civilisti sa ocitali v krížovej paľbe, nevinní civilisti. Videl som, aká zbytočná a márna je vojna," povedal Desfor. "Tá fotka to podľa mňa všetko vyjadruje," vysvetlil.