Americké voľby sme neovplyvňovali, bráni sa opäť Kremeľ

Správu o údajnom ruskom zasahovaní do volieb v USA označila Moskva za neopodstatnenú a nespravodlivú.

19. feb 2018 o 16:33 TASR

MOSKVA. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opäť rozhodne odmietol obvinenia o ruskom zasahovaní do prezidentských volieb v USA.

Podľa agentúry TASS Peskov v pondelok v Moskve zdôraznil, že Kremeľ považuje tzv. Muellerovu správu o údajnom ruskom zasahovaní do volieb v USA za "neopodstatnenú, nespravodlivú a nesúhlasí s ňou".

Peskov okrem toho vyhlásil, že "Rusko sa (do volieb v USA) nemiešalo. Nemá taký zvyk - miešať sa do vnútorných záležitostí iných krajín, a nerobí to ani teraz".

Vysvetlil tiež, že v Muellerovej správe Rusko nenašlo podstatné dôkazy o zasahovaní Ruska do amerických volieb. Poukázal tiež na to, že v správe sa hovorí o občanoch Ruska, ale "my sme z Washingtonu počuli obvinenia o účasti ruského štátu, Kremľa a ruskej vlády" na ovplyvňovaní volieb v USA.

"Žiadne náznaky, že ruský štát s tým mohol mať niečo spoločné nie sú a ani byť nemôžu," zdôraznil Peskov.

Reagoval na udalosti zo 16. februára, keď americká Veľká porota vzniesla voči 13 občanom Ruskej federácie a trom ruským subjektom obvinenia z porušenia amerického trestného práva prostredníctvom zasahovania do volieb a politického procesu v USA. Dopustili sa pritom údajne sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.

Obvinení s páchaním týchto skutkov začali údajne už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA konanými v novembri 2016.