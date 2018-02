Oslava Dňa prezidentov v USA: Zlacnili sme rýchlejšiu spúšť na zbrane

Za prísnejšie pravidlá držby zbraní začala demonštrovať generácia, pre ktorú sa streľba v školách stala rutinnou hrozbou.

19. feb 2018 o 14:43 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Stephan Paddock mohol tento komponent kúpiť asi za 40 dolárov. Nasadil ho na poloautomatickú pušku a začal z hotelovej izby strieľať do 20-tisícového davu na koncerte v Las Vegas. Presnosť nepotreboval, ľudia boli na kope. V októbri tak zabil 58 ľudí.

Spoločnosť Slide Fire Solutions ponúka túto súčiastku na zbraň s desaťpercentnou zľavou na počesť Dňa prezidentov a na oslavu slobôd, ktoré majú Američania. Stačí zadať kód MAGA, teda skratku Trumpovho volebného hesla Make America Great Again. Ak ju pripevníte na poloautomatickú zbraň, dokáže stláčať spúšť oveľa rýchlejšie, ako by to mohol robiť človek.

Marketingová akcia sa na internete objavila len pár dní po tom, čo v Spojených štátoch došlo k ďalšiemu útoku na škole.

Biely dom aj Národný zväz držiteľov strelných zbraní (NRA) pritom po Las Vegas pripustili možnosť, že predaj tejto súčiastky obmedzia alebo zakážu, pripomína denník Guardian. Komponent totiž v prípade sebaobrany nemá veľmi význam, keďže znižuje presnosť zbrane.

Spoločnosť pritom už čelila žalobe zo strany pozostalých obetí útoku vo Vegas. Firma podľa žalobcov zavádzala zákazníkov, keď prezentovala komponent na rýchlejšiu streľbu ako vhodný pre ľudí s obmedzenou mobilitou rúk, čo jej dovoľovalo predávať produkt podľa federálnych zákonov.

Generácia masovej streľby

Čoraz tvrdšie výzvy za obmedzenie držby zbraní sa teraz ozývajú práve od mladých, pre ktorých je hrozba streľby na školách realitou.