Rusko skúšalo zasahovať do volieb, ale rozhodlo o víťazstve Trumpa?

Americkí vyšetrovatelia už zo zasahovania do prezidentských volieb obvinili trinástich ruských občanov.

19. feb 2018 o 16:07 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Agentúra na výskum internetu, známa ako petrohradská továreň na proruských trollov, dostávala pred americkými voľbami viac ako miliónov dolárov mesačne.

Za tieto peniaze sa na zmeny striedali falošní diskutéri, ovplyvňovali verejnú mienku v Spojených štátov, cez amerických sprostredkovateľov organizovali demonštrácie. Niektorí z nich chodili do Ameriky priamo, aby neostávali zbytočné stopy v podobe elektronickej komunikácie.

Cieľom bolo, aby sa prezidentom stal Donald Trump a nie jeho demokratická súperka Hillary Clintonová. „Donald chce podporiť terorizmus, Hillary ho chce sponzorovať,“ píše sa napríklad v jednej reklame na facebooku, ktorí si Rusi objednali v máji.

„Hillary je Satan a jej zločiny a klamstvá dokazujú, akým je zlom,“ píše sa v ďalšej, ktorá vyšla krátko pred voľbami. Podobné odkazy a hoaxy sa dostávali k viac ako sto miliónom Američanov.

Nevedeli, že pracujú pre Rusov

Tieto postupy v 37-stranovom obvinení trinástich ruských občanov a troch organizácií popísali vyšetrovatelia, ktorí pod vedením Roberta Muellera odhaľujú ruské pokusy o zasahovanie do volieb. V správe sa však zároveň píše, že americkí občania, ktorí s ruskými trollmi spolupracovali, nemuseli vedieť, že konajú v prospech cudzej mocnosti.

Správa rovnako nedokazuje, že by kampaň Donalda Trumpa priamo spolupracovala s Ruskom, aj keď o kontaktoch jeho ľudí s ruskými občanmi sa vie dlhšie.

„Skutočnosť, že v obžalobe sa nehovorí o pochybeniach na americkej strane nutne neznamená, že Mueller nemá na takéto obvinenie dôkazy, alebo že ich nepredloží v budúcnosti,“ vysvetľuje blog LawFare.

1,25 milióna dolárov dostávala mesačne petrohradská továreň na trollov, aby ovplyvňovala americké prezidentské voľby.

Naopak, správa sa podľa autorov môže stať základom na budúcu obžalobu za spoluprácu s cudzou mocnosťou pri zasahovaní do volieb. Obžaloba totiž toto zasahovanie popisuje, ukazuje teda, s čím by mohli prípadní vinníci spolupracovať. Ak by žiadne zasahovanie vyšetrovatelia neobjavili, nemali by za čo ľudí z Trumpovho okolia vyšetrovať.

Oveľa spornejšia je politická stránka veci, a teda, či Rusi naozaj ovplyvnili voľby v prospech Trumpa a bez nich by sa prezidentkou stala Clintonová.

„Prideľovať zásluhy za víťazstvo komukoľvek inému vrátane týchto trinástich Rusov znamená podceňovať schopnosť obyčaných Američanov ovládať svoj osud,“ povedal podľa New York Times Steve Bannon, šéf Trumpovej kampane, ktorý medzitým vypadol z prezidentovej priazne.

(zdroj: SME)

Rozdiel desaťtisícov ľudí

Vo voľbách v novembri 2016 hlasovalo 140 miliónov voličov a aj spravodajské služby hovoria, že nemajú šancu zistiť, aký veľký vplyv mali ruské dezinformácie. Falošné správy z Petrohradu sa však len cez facebook dostali k 126 miliónom Američanov.