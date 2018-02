Rusov straší video: Ak nepôjdete voliť, pridelia vám domov gaya

Ruským internetom sa šíri virálne video, ktoré varuje, že ak v marci občania nepôjdu voliť, môžu sa raz zobudiť do celkom iného sveta.

19. feb 2018 o 13:13 Karolína Klinková

MOSKVA, BRATISLAVA. Obyčajný ruský byt, obyčajný ruský pár, 17. marca 2018, 23:45, píše sa vo videu. Predvečer prezidentských volieb.

“Nastavila som budík na deväť hodín ráno,” prihovára sa žena mužovi. Ten sa nahnevane ohradí. Načo tak skoro vstávať? Veď sú voľby, odpovedá manželka. Muž odvrkne, že on voliť nechodí. Ráno si radšej pospí.

Trojminútové video, ktoré je pomerne profesionálne natočené, sa v posledných dňoch šíri ruským internetom a varuje, že ak sa ako muž Rusi zachovajú pred marcovými prezidentskými voľbami, ich život sa môže radikálne zmeniť. Video je nielen virálne, ale aj homofobické a xenofóbne varuje britský Guardian.

Povinnosť prichýliť gaya

Keď sa muž ráno zobudí, pred dverami stojí generál a za ním černošský vojak. Muža generál povoláva do armády. “Akej armády?” pýta sa muž. “Veď mám 52 rokov!” Odvody do armády sú po novom do šesťdesiat rokov, vysvetľuje generál. Také je nariadenie nového prezidenta. Muž mu zabuchne dvere pred nosom.

No aj po tom, ako sa zavrie v byte, je všetko hore nohami. Najprv si od muža syn pýta milióny rubľov na bezpečnostné opatrenia v škole, zjavná narážka na streľby v Spojených štátoch.

V kuchyni zas sedí muž v ružovom tričku a piluje si nechty dúhovým pilníkom. Nový zákon nového prezidenta prikazuje, aby si homosexuála nechal v byte. Ruské rodiny majú odteraz povinnosť prichýliť homosexuálov, ktorých opustili partneri.

Muž sa so zdesením budí. Všetko bol len zlý sen. Vyskakuje z postele a kričí na manželku, že musí ísť čo najrýchlejšie voliť.

video //www.youtube.com/embed/_mPfaEisZ9o

Putinova legitimita

Video, ktoré od piatku koluje ruským internetom, sa šíri najmä na Youtube, Facebooku či populárnej ruskej sociálnej sieti VKontakte. Autori sú neznámi, zdieľajú ho najmä účty, ktoré vznikli len pred niekoľkými dňami.

“Opoziční novinári sa domnievajú, že video vytvoril tím prezidenta Vladimíra Putina alebo volebná komisia, ktorú kontroluje vláda,” píše ďalej Guardian. “Kremeľ potrebuje vidieť vysokú volebnú účasť, aby zdôraznil Putinovu legitimitu.”

Prezidentské voľby sa v Rusku budú konať 18. marca. V doterajších prieskumoch s náskokom vyhráva súčasný prezident Vladimir Putin, a to so šesťdesiatpercentným náskokom.