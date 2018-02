Tureckú členku Islamského štátu odsúdili na trest smrti

Súd vymeral tresty aj desiatim ďalším ženám rôznych národností, všetky dostali doživotie.

19. feb 2018 o 10:35 TASR

BAGDAD. Iracký súd odsúdil tureckú občianku na trest smrti obesením po tom, čo ju uznal za vinnú z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie príslušného súdu v Bagdade.

Súd vymeral tresty aj desiatim ďalším ženám rôznych národností. Všetky dostali doživotie. Proti verdiktom sa môžu odvolať.

"Súd vyniesol desať verdiktov doživotného trestu odňatia slobody pre desať žien, ktoré uznal za vinné z terorizmu, a odsúdil na trest smrti obesením ďalšiu teroristku, ktorá má turecké občianstvo," oznámil súd.

Za členstvo v Islamskom štáte odsúdili koncom januára v Iraku na trest smrti obesením aj nemeckú občianku marockého pôvodu. Podľa súdu sa priznala, že spolu so svojimi dvoma dcérami sa stala členkou Islamského štátu po tom, čo vycestovala z Nemecka do Sýrie, odkiaľ neskôr odišla do Iraku. Obe jej dcéry sa neskôr vydali za bojovníkov Islamského štátu.

Odsúdená Nemka - týždenník Der Spiegel ju identifikoval ako Lamiu K. - je jedným zo štyroch občanov Nemecka, ktorých zadržali vlani pri oslobodzovaní mesta Mósul od Islamského štátu. Okrem nej sa vo väzbe nachádzajú aj jej dcéra Nadia, tínedžerka Linda W. a Fatima M. narodená v Čečensku.

Po dobytí území v severnej a strednej časti Iraku, ktoré kedysi ovládali islamisti, zajali iracké vládne sily viacero cudziniek pôsobiacich v štruktúrach IS.