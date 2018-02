Nový Zéland sa pripravuje na príchod cyklónu Gita

Gita napáchala veľké škody v ostrovných štátoch Tonga, Samoa a Fidži.

19. feb 2018 o 6:29 TASR

WELLINGTON. Úrady vyzvali obyvateľov Nového Zélandu, aby sa pripravili na cyklón Gita, ktorý podľa predpovedí zasiahne krajinu v utorok a môže tam spôsobiť značné problémy. Informovala o tom agentúra DPA.

Novozélandská meteorologická služba (MetService) v pondelkovom vyhlásení uviedla, že silné dažde spôsobia zosuvy pôdy, rýchly nárast hladín potokov a riek a povodne.

V noci na utorok hrozí aj zaplavenie pobrežných oblastí vzhľadom na kombináciu prílivu a vĺn, ktoré presiahnu šesť metrov. Silné nárazy vetra môžu poškodiť stromy, stĺpy elektrického vedenia a nezabezpečené stavby.

Ministerstvo civilnej ochrany odporúča obyvateľom, aby sa pripravili na cyklón a súvisiace možné výpadky elektriny, zastavenie dodávok vody a uzavretie ciest. Majú si tiež pripraviť núdzové potreby pre prípad evakuácie.

Letecká spoločnosť Air New Zealand oznámila, že očakáva výrazné narušenie domácich letov i niektorých medzinárodných letov počas nadchádzajúceho týždňa. Zákazníkom preto odporučila, aby odložili svoje cestovné plány, a to do štvrtka.

Minulý týždeň tropický cyklón Gita napáchal veľké škody v tichomorských ostrovných štátoch Tonga, Samoa a Fidži.