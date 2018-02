Zeman hrešil ČSSD, Fico chválil Smer. V Česku sa rozhoduje o vláde

Na sneme sociálnych demokratov sa rozhoduje o novom lídrovi. Ten môže ČSSD dotlačiť do Babišovej vlády.

18. feb 2018 o 13:15 Lukáš Onderčanin

HRADEC KRÁLOVÉ. "Chýbali ste mi," začal svoj prejav pred 570 delegátmi českej sociálnej demokracie jej bývalý predseda a prezident Miloš Zeman. Strana, ktorá v októbrových voľbách získala len sedem percent hlasov, si v nedeľu v Hradci Králové volila nového predsedu.

Od toho môže závisieť aj budúcnosť Česka - ČSSD sa totiž rozhodne, či pôjde do vlády s Andrejom Babišom.

Geniálny rétor

Snem v budove, ktorá patrí strane, je od začiatku búrlivý. Delegáti sa prekrikujú, pozornejšie počúvali akurát Zemana. Ten výsledok strany vo voľbách kritizoval.

"Sociálna demokracia je jedinou stranou, ktorá nemala jasné stanovisko, kto je jej prezidentským kandidátom. Je jedinou stranou, ktorá nemá jasné stanovisko, či ísť do opozície, alebo do vlády. A ani nevie, kto bude jej predsedom,” povedal Zeman podľa webu ihned.cz.

“ Keď prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele. „ Robert Fico o personálnych zmenách

Strana podľa neho prepadla, pretože nemá výrazného lídra. "Ak nechcete upadnúť do zabudnutia, pracujte," odkázal delegátom prezident. Strana by podľa neho mala ísť do vlády, pretože v opozícii môže ešte viac prepadnúť.

Premiér Andrej Babiš označil na twitteri jeho prejav za "skvelý" a o Zemanovi napísal, že je "geniálny rétor".

Fico hovoril o úspechoch

Rozhodnutie o tom, či bude ČSSD vo vláde, závisí od toho, kto bude novým predsedom strany. Dočasne ju vedie Milan Chovanec, bývalý minister vnútra. Patril medzi favoritov, no vláde s Babišom až tak naklonený nie je. Hneď v úvode snemu povedal, že Babišova strana ANO je partner, ktorý "sociálnu demokraciu predá, kedykoľvek sa mu to bude hodiť".

Vládnutiu s Babišom je viac naklonený druhý favorit Jan Hamáček. Podporu však môže získať aj Jiří Zimola, ktorý má k Zemanovi najbližšie a súčasné vedenie kritizuje.

Na sneme vystúpil aj slovenský premiér Robert Fico. "Som presvedčený, že Čechom sa nikdy nedarilo tak dobre, ako sa im darí dnes," povedal predseda Smeru podľa ihned.cz. Hovoril aj o kríze sociálnej demokracie, ale aj o úspechoch Smeru na Slovensku. Spomínal napríklad príplatky za nočné zmeny aj vlaky zadarmo.

Personálnych zmien na čele strany by sa Česi podľa neho nemali báť. "Keď prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele," povedal Fico, za čo si vyslúžil potlesk.