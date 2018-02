Euroskeptická strana v Británii odvolala svojho predsedu Henryho Boltona

Prechodným lídrom sa stane Gerard Batten.

18. feb 2018 o 8:36 SITA

LONDÝN. Euroskeptická Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) odvolala svojho predsedu Henryho Boltona.

Ten čelil opätovným výzvam na odstúpenie po tom, ako sa prevalila kauza s urážlivými textovými správami, ktoré posielala jeho bývalá priateľka.

Členovia strany vyslovili Boltonovi nedôveru počas sobotného hlasovania. Prechodným lídrom sa teraz stane Gerard Batten, pričom voľba nového predsedu by sa mala uskutočniť do 90 dní.



Bolton nedávno oznámil, že sa rozišiel so svojou priateľkou, ktorá mala rasistické poznámky na adresu snúbenice princa Harryho Meghan Markleovej. Päťdesiatštyriročný bývalý vojak však trval na tom, že zo svojej funkcie odstúpiť neplánuje.



Dvadsaťpäťročnú Jo Marneyovú, ktorá sa označuje za modelku a herečku, vyhodili zo strany UKIP po tom, čo noviny Mail on Sunday zverejnili jej textové správy.

V nich okrem iného uvádza, že Markleová "pošpiní" kráľovskú rodinu. Marneyová sa za svoje vyjadrenia neskôr ospravedlnila, tvrdí však, že boli vytrhnuté z kontextu.