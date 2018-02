Porošenko v Mníchove žiadal rozmiestniť sily OSN na východne Ukrajiny

Podľa Porošenka v súčasnosti existuje príležitosť na zapojenie plánu minských dohôd.

16. feb 2018 o 21:57 TASR

MNÍCHOV. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii zopakoval svoju požiadavku na rozmiestnenie mierových síl OSN na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa Porošenka v súčasnosti existuje výnimočná príležitosť na implementáciu plánu minských mierových dohôd z rokov 2014-15, ktoré by mohli ukončiť pokračujúci konflikt v Donbase. To by si však vyžadovalo vyslanie síl OSN na východ Ukrajiny, s čím by muselo súhlasiť Rusko.

"Moskva má šancu prejaviť zmysel pre kompromis a súhlasiť s rozmiestnením mierotvorcov OSN na celom okupovanom území Donbasu," povedal ukrajinský prezident účastníkom mníchovskej konferencie. Takého jednotky by ale podľa neho museli mať "silný" a "funkčný" mandát.

Popri bezpečnostnej konferencii sa mala v piatok večer uskutočniť v Mníchove aj schôdzka ministrov zahraničných vecí Ruska, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny venovaná konfliktu v Donbase. Rokovanie takzvanej normandskej štvorky však bolo pre nedostatok času zrušené, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na rezort nemeckej diplomacie.