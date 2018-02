Trump priznal, že Rusi zasahovali do politiky pred prezidentskými voľbami

Rusi so zásahmi do politického vývoja v USA mali začať už v roku 2014.

16. feb 2018 o 19:34 (aktualizované 16. feb 2018 o 22:18) TASR, ČTK

WASHINGTON. Ruská protiamerická kampaň neovplyvnila výsledky amerických prezidentských volieb.

Prezident USA Donald Trump to uviedol v piatok na Twitteri po tom, ako americká Veľká porota obvinila 13 občanov Ruska a tri ruské spoločnosti zo zasahovania do volebného procesu v USA.

Doterajšie výsledky vyšetrovania osobitného amerického vyšetrovateľa Roberta Muellera podľa Trumpa dokazujú, že jeho volebný štáb sa ničoho zlého nedopustil.

"Rusko začalo svoju kampaň proti USA v roku 2014, dávno predtým, než som oznámil, že budem kandidovať na prezidenta. Výsledky volieb neboli ovplyvnené. Trumpova kampaň neurobila nič zlého - žiadna tajná dohoda (s Ruskom)!" napísal na Twitteri Trump.

Trump tak po prvýkrát priznal, že Rusi zasahovali do politiky pred prezidentskými voľbami

Vzniesli obvinenia

Spojené štáty obvinili trinásť ruských občanov a tri ruské subjekty zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Podľa amerických úradov obvinení zneužili osobné údaje vybraných Američanov, aby si napríklad zriadili účty v internetovom platobnom systéme PayPal a obdržali falošné vodičské preukazy.

Podľa spisu Rusi založili a používali stovky e-mailových adries prostredníctvom amerických poskytovateľov webových služieb a cez ne kontaktovali americké médiá.

Tím amerických vyšetrovateľov pod vedením Roberta Muellera oznámil, že obvinenia podala federálna veľká porota vo Washingtone, ktorá bola špeciálne zostavená pre dozor nad vyšetrovaním podozrení z ruského zasahovania do volieb.

Putinov oligarcha

Medzi 13 občanmi Ruska, obvinenými americkou Veľkou porotou zo zasahovania do volebného procesu v USA, je aj ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, známy pod prezývkou "Putinov kuchár".

Ten mal údajne financovať takzvanú trollovskú farmu, špecializovanú na šírenie internetovej propagandy a dezinformácií.

"Nehnevám sa, že som sa ocitol na tomto zozname," povedal Prigožin. Američania "vidia to, čo chcú vidieť", dodal.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal agentúre Reuters, že sa ešte nezoznámil s obsahom obvinení, a záležitosť zatiaľ nekomentoval.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila vznesené obvinenia na svojom profile na Facebooku za absurdné.

Farma pre trollov

Medzi obvinenými je aj agentúra Internet Research Agency, takzvaná trollovská farma, špecializovaná na šírenie internetovej propagandy a dezinformácií.

Tá podľa vyšetrovateľov začala do americkej politiky zasahovať už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA.

Agentúru podľa amerických vyšetrovateľov financoval práve Prigožin, ktorý sa už nachádza na sankčnom zozname americkej vlády. Okrem iného čelí aj podozreniam z vysielania ruských bojovníkov do Sýrie.

Niektorí z obvinených sa vydávali za ľudí žijúcich v USA a komunikovali s členmi širšieho tímu vedúceho kampaň za neskoršieho víťaza volieb a terajšieho prezidenta Donalda Trumpa.

Vyšetrovatelia v spise upozorňujú, že členovia tímu nemali vedomosť o skutočnej totožnosti obvinených.

Podľa námestníka amerického ministra spravodlivosti Roda Rosensteina nebol preto žiadny Američan obvinený z vedomej spolupráce s Rusmi.

Dodal tiež, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zasahovanie Ruska do volieb ovplyvnilo ich konečný výsledok, ani to, že by sa na ňom vedome podieľali nejakí americkí občania.

Vyšetrovanie ruských zásahov

Veľkú porotu zloženú z amerických občanov používa americká justícia na posudzovanie dôkazov predkladaných mimo iného zvláštnymi vyšetrovateľmi v špeciálnych kauzách.

Ruskému vplyvu na voľby sa venuje táto porota od augusta, zostavila ju sudkyňa vo Washingtone. Muellerov tím pracuje na prípade od vlaňajšieho mája.

Mueller bol na svoj post ministerstvom spravodlivosti menovaný v máji krátko potom, čo Trump náhle prepustil šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho.



Vlastné vyšetrovanie vo veci možného ruského vplyvu na minuloročné voľby prezidenta vedú aj niektoré výbory Kongresu.