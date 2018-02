Corbyn vedome spolupracoval s ŠtB, tvrdí bývalý agent

Naverbovanie Corbyna sa malo uskutočniť pod ochranou Ruska.

16. feb 2018 o 16:09 ČTK

BRATISLAVA. Terajší predseda britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v 80-tych rokoch vedome spolupracoval s československou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) a dostával za to peniaze, povedal v piatok novinárom na otázku ČTK bývalý príslušník ŠtB Ján Sarkocy.

Zároveň potvrdil skoršie informácie, že sa počas svojho pôsobenia na diplomatickom poste v Londýne s Corbynom opakovane stretával.

Corbyn podľa neho nebol jediným predstaviteľom labouristov, ktorý spolupracoval s ŠtB. Podľa štvrtkového vyjadrenia riaditeľky českého Archívu bezpečnostných zložiek Svetlany Ptáčníkovej ale Corbyn zrejme nemal tušenie, že sa stýka s rozviedčíkom.

"(Corbyn) bol naverbovaný. Dostával za to (za informácie) aj prachy," uviedol Sarkocy, hoci peniaze mu vraj sám nepodával. Dodal, že Corbyna do ŠtB "prihral" teraz významný poslanec Labouristickej strany, a že naverbovanie Corbyna sa uskutočnilo "pod ochranou Ruska".

Mali robiť to, čo Rusi nemohli

"Všetky informácie, ktoré sme dostávali nielen od neho, ale aj od jedného podporného zdroja, aby to bolo overiteľné, boli hodnotené v Moskve 'jednotkou'. To, čo nemohli robiť Rusi, sme robili my," povedal teraz 64-ročný Sarkocy, ktorý žije neďaleko Bratislavy.

“ Keby by sa v tom čase niečo stalo, Corbyn mohol ísť bývať do Ruska. „ Ján Sarkocy

Corbyn sa podľa neho napríklad zúčastnil asi dvakrát ročne recepcií na československej ambasáde.

Obsah získaných informácií Sarkocy nespresnil. S nadsádzkou iba povedal, že vedel, čo bude mať vtedajšia britská premiérka Margaret Thatcherová na raňajky, na obed a na večeru a aké šaty bude mať na sebe.

Doplnil, že motívom Corbyna spolupracovať s ŠtB zrejme neboli len peniaze a že sa s ním stretol viac než trikrát, ako to vyplývalo z doterajších informácií. Naznačil tiež, že ŠtB sa o Corbyna zaujímala aj vzhľadom na jeho kontakty na rodinu Nelsona Mandelu.

Negatívny vzťah k USA

Na otázku, či Corbyn vedel, že hovorí nielen s diplomatom, ale zároveň s príslušníkom ŠtB, Sarkocy odpovedal, že v tej dobe nebolo pochýb, že československí diplomati pracujú pre ŠtB.

Riaditeľka českého Archívu bezpečnostných zložiek Svetlana Ptáčníková vo štvrtok po preštudovaní príslušného zväzku uviedla, že Corbyn zrejme nevedel, s kým sa stretáva. Z dokumentov podľa jej vyjadrenia "nijako nevyplýva, že by vedel, že sa stýka s rozviedčíkom".

Podľa štvrtkového vydania britského denníka The Sun zväzok ŠtB britského politika opisuje ako muža s negatívnym vzťahom "k Spojeným štátom aj súčasnej politike konzervatívnej vlády", ktorú v tom čase viedla Thatcherová. Jeho postoj k východnému bloku bol podľa denníka označovaný za "pozitívny" a hovorí sa aj o jeho údajnej podpore "sovietskej mierovej iniciatívy".

Sarkocy: Mohol ísť bývať do Ruska

Sarkocy v piatok tvrdil, že britská tajná služba sa o naverbovaní Corbyna dozvedela a že musel Britániu následne opustiť. "Keby by sa v tom čase niečo stalo, mohol ísť (Corbyn) bývať do Ruska," povedal.

Podľa Sarkocyho, ktorý podľa archívnych dokumentov ako príslušník ŠtB pôsobil na ambasáde v Londýne v rokoch 1986 až 1989 v pozícii tretieho tajomníka veľvyslanectva, spolupracovali s ŠtB aj iní predstavitelia labouristickej strany. "Neboli to len tí v postavení poslancov, ale aj ľudia z radov vyššej vrchnosti," povedal bez bližších podrobností.

Zo svojho pôsobenia u ŠtB mal Sarkocy podľa svojich slov dobrý pocit. Povedal tiež, že práca ho napĺňala.