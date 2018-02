Mladí utekajú, peniaze už Západ škrtol. Kde je po desiatich rokoch Kosovo?

Mladí ľudia v najmladšom a mnohými neuznanom štáte nevidia budúcnosť. Problémom je korupcia aj málo práce.

16. feb 2018 o 16:10 Lukáš Onderčanin

PRIŠTINA, BRATISLAVA. V uliciach kosovskej Prištiny sa striedajú miestne vlajky s tými európskymi či americkými. Všade sa platí eurom, no pre mnohých je to jediné, čo spája túto krajinu s Európskou úniou.

A aj z masívneho nápisu NEWBORN (novorodený) pred budovou Paláca mládeže a športu, krátko predtým, ako ho odviezli na výročné premaľovanie, stáli pred dvoma týždňami už len dve písmená.

Kosovo bude v sobotu svoje desiate výročie nezávislosti oslavovať vo veľkom štýle, na koncerte vystúpi aj kosovská rodáčka a dnes britská speváčka Rita Ora. Kým časť domácich hovorí o tom, že krajinu trápia problémy, aké majú všetky mladé štáty, iní nevidia budúcnosť a z kedysi ambiciózneho projektu dnes najmä mladí ľudia odchádzajú.

Vrátiť sa nechcú

Priština nie je len najmladším hlavným mestom Európy, ale aj mestom mladých – priemerný vek v metropole Kosova je 28 rokov. Simon Biba žije v Prištine a napriek skvelým výsledkom na univerzite pracuje ako čašník. „Je to veľmi depresívne. Spravili sme nejaký pokrok, no nezamestnanosť medzi mladými je stále veľkou témou,“ hovorí pre SME.

“ Chcel by som vidieť Kosovo prosperovať, no nie som pripravený robiť celý život niečo, čo nikto neocení. „ Simon Biba, kosovský študent

Aktuálne si prácu nevie nájsť asi 57 percent mladých. Na prelome rokov 2014 a 2015 odišlo pre nízke platy a málo práce z krajiny v priebehu pár mesiacov viac ako stotisíc ľudí, najmä do Nemecka. Triedy na základných školách zostali poloprázdne, odchádzali celé rodiny.

Aj dnes chcú mnohí ľudia svojich spoluobčanov nasledovať. Odísť chce aj Simon, ktorého prijali na Technickú univerzitu do Mníchova. „Rozhodol som sa ísť študovať do Nemecka, pretože mám možnosť po štúdiách tam zostať a nevrátiť sa do Kosova. Chcel by som vidieť Kosovo prosperovať, no nie som pripravený robiť celý život niečo, čo nikto neocení,“ dodáva.

Očakávania od samostatnej krajiny, ktorú dodnes uznáva 117 štátov, boli pred desiatimi rokmi vysoké – Kosovčania chceli Západu dokázať, že si podporu po vojne zaslúžili. Za jedenásť rokov od vojny zhltla krajina takmer štyri miliardy eur zahraničnej pomoci, no ani to nepomohlo vyriešiť problém s nezamestnanosťou.