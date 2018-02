Nálety USA v Sýrii zabili alebo zranili tristo Rusov, uvádza Reuters

Putinov hovorca uviedol, že Kremeľ nemá žiadne nové informácie o zabitých ruských žoldnieroch v Sýrii.

MOSKVA. Približne tristo mužov pracujúcich pre ruskú súkromnú vojenskú firmu spájanú s Kremľom minulý týždeň v Sýrii zahynulo alebo utrpelo zranenia. S odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so záležitosťou o tom v piatok informovala agentúra Reuters.

Ruský armádny lekár uviedol, že o život prišlo približne sto žoldnierov, a podľa zdroja, ktorý pozná viacero z týchto bojovníkov, bolo mŕtvych viac než 80.

Kremeľ priznáva päť obetí

Výpovede o tom, kedy došlo k obetiam, sa časovo zhodujú s bojmi zo 7. februára neďaleko sýrskeho mesta Dajr az-Zaur, kde podľa amerických predstaviteľov zaútočili Spojenými štátmi vedené koaličné sily na jednotky bojujúce na strane režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, spojenca Moskvy.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok povedala, že pri americkom nálete v zmienenej oblasti Sýrie mohlo prísť o život päť ruských občanov, neboli to však armádni príslušníci.

Správy o desiatkach či stovkách ruských obetí označila za dezinformácie podnecované protivníkmi Ruska.

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok novinárom uviedol, že Kremeľ nemá žiadne nové informácie o zabitých ruských žoldnieroch v Sýrii. "Povedali sme v tejto záležitosti všetko, čo máme," citovala ho agentúra Reuters.

Boje pri Dajr az-Zaure vypukli po tom, ako sýrske provládne jednotky, údajne zahŕňajúce aj ruských žoldnierov, napadli pozície Spojenými štátmi podporovanej skupiny Sýrske demokratické sily (SDF). Tieto útvary SDF sprevádzali aj príslušníci amerických špeciálnych jednotiek. Američanmi vedená koalícia podľa správ pri protiútoku nasadila lietadlá a vrtuľníky. Predstaviteľ vlády USA minulý týždeň povedal, že pri náletoch zabili asi 100 členov proasadovských síl.

Vojenský lekár hovorí o desiatkach ranených

Zdroje agentúry Reuters informovali, že zranených Rusov previezli v uplynulých dňoch zo Sýrie do štyroch vojenských nemocníc v Rusku.

Vojenský lekár, ktorý pracuje v moskovskej vojenskej nemocnici a ktorý sa vyjadril pod podmienkou anonymity, povedal, že do sobotňajšieho večera bolo v jeho nemocnici vyše 50 takýchto pacientov, pričom 30 percent z nich malo vážne zranenia. Podľa lekára do Moskvy od minulého piatka do pondelka rána dorazili najmenej tri lietadlá so zranenými bojovníkmi.

Agentúra Reuters uviedla, že sa jej nepodarilo priamo spojiť so zamestnávateľom týchto žoldnierov, firmou známou ako Vagnerova skupina (Gruppa Vagnera alebo aj Wagner Group).

Jevgenij Šabajev z polovojenskej kozáckej organizácie, ktorý má kontakty s ruskými súkromnými vojenskými spoločnosťami, však pre agentúru povedal, že v stredu v ústrednej nemocnici ministerstva obrany v meste Chimki pri Moskve navštívil svojich známych zranených v Sýrii.

Tí mu podľa jeho slov povedali, že v dvoch jednotkách ruských žoldnierov zapojených do bojov pri Dajr az-Zaure bolo 550 mužov, z nich asi 200 prežilo bez zranenia.

USA a Rusko podporujú protichodné strany v sýrskom konflikte a obe krajiny vyvíjajú značné úsilie zaistiť, že sa tam ich jednotky nedostanú nešťastnou náhodou do vzájomnej zrážky. Prítomnosť žoldnierov však zvyšuje nepredvídateľnosť.

Zdroj spojený s Vagnerovou skupinou pre Reuters povedal, že Spojenými štátmi vedené sily varovali jednotky regulárnej ruskej armády, že sa pripravujú na úder, a to v súlade s postupom dohodnutým s ruskou stranou. Nie je však jasné, či bolo toto varovanie odovzdané aj žoldnierom.