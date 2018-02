Monsieur Macron, skúste si noc na ulici, píše prezidentovi bezdomovec

Francúzsky prezident sľúbil, že zmení lacné hotely na ubytovne. V uliciach však zostávajú tisíce ľudí.

16. feb 2018 o 11:28 Lukáš Onderčanin

PARÍŽ, BRATISLAVA. Každý rok ich vo Francúzsku zomrie na ulici asi päťsto. Rastúci počet bezdomovcov v Paríži sa snažia už roky riešiť aj vlády. Zatiaľ neúspešne.

Prezident Emmanuel Macron teraz sľubuje zmenu – v najbližších nociach by malo do ulíc Paríža vyjsť asi 1700 dobrovoľníkov, ktorí by mali spočítať ľudí bez domova, ktorí v meste prespávajú. Presný počet by mal pomôcť zlepšiť služby.

Prezident Macron však už teraz čelí kritike – poslanec jeho vládnej strany La Republique en Marche! povedal, že väčšina ľudí, ktorí spia na uliciach, to robí z vlastnej vôle.

Moncef, 49-ročný muž bez domova s ním však nesúhlasí.

Izba a dôstojnosť

Francúzsky denník Liberation zverejnil tento týždeň otvorený list bezdomovca Moncefa, ktorý opisuje svoj životný príbeh a snaží sa prezidentovi vysvetliť svoju situáciu.

“ Vydržali by ste noc obklopený opilcami, narkomanmi a chorými? Sú tam myši, moč a hovná. Zostaňte tam hodinu a ochoriete. „ Moncef, bezdomovec

„Monsieur Macron, pozrite: Som vo Francúzsku, pracujem a nemám strechu nad hlavou,“ píše podľa prekladu na webe thelocal.fr.

Muž sa narodil v Tunisku a niekoľko rokov prežil v talianskej Pise, kde pracoval ako pizzér spolu so svojim synom.

Ten tam naďalej pracuje, Moncef sa však presunul do Paríža. Napriek tomu, že má prácu, na ubytovanie nemá peniaze. „Nežiadam ‚la dolce vita‘, len malú izbu a dôstojnosť,“ píše.

Muž opisuje aj to, aké ťažké je získať ubytovanie či pomoc v asistenčnom centre, napriek tomu, že na rozdiel od mnohých iných má všetky doklady vrátane vodičského preukazu či kreditnej karty. „Aj tak každý deň volám na linku 115. Skúste si to niekedy, pán Macron. Zavolajte na 115. Dve alebo tri hodiny si počkáte, kým môžete povedať svoj životný príbeh. Každý deň je to ten istý cirkus. S trochou šťastia vám nájdu miesto v centre,“ píše bezdomovec.

Moncefov príbeh na titulke denníka Libération. (zdroj: liberation.fr)

Radšej ulica

Úrady pritom tvrdia, že túto zimu otvorili ďalších 2700 podobných miest, no musia k ľuďom bez domova pristupovať citlivejšie a presvedčiť ich, aby tam chodili.

Moncef opisuje, prečo mnohí ľudia radšej spia na ulici. „Asi po hodine som utiekol. Bolo to špinavé a nechutné. Je to Líbya, hanba Francúzska. Vydržali by ste noc obklopený opilcami, narkomanmi a chorými? Sú tam myši, moč a hovná. Zostaňte tam hodinu a ochoriete,“ vyzýva prezidenta.

Mnoho ľudí sa preto radšej prechádza ulicami Paríža alebo spia na staniciach, ako by mali ísť do takýchto centier. „Radšej si zachovám svoju dôstojnosť. Nehnevám sa na vás, monsieur Macron, ale musíte nám pomôcť,“ dodáva.

Macron pritom v júli sľuboval, že do konca roka bezdomovcov v uliciach Paríža ubudne. „Chcem všade núdzové ubytovne, nechcem aby boli muži a ženy na ulici,“ povedal prezident podľa denníka The Times v júli.

Plán premeniť 62 lacných hotelov Formula 1 na ubytovne však zatiaľ vláde nevyšiel.