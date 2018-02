Pád rozostavanej budovy v Indii si vyžiadal smrť troch robotníkov

So stavbou začali pred šiestimi rokmi, no neskôr práce zastavili.

15. feb 2018 o 18:30 SITA

BANGALÚR. Pád rozostavanej päťpodlažnej budovy na juhu Indie si vyžiadal smrť najmenej troch robotníkov.

Niekoľko ich kolegov zostalo uväznených pod troskami budovy. Sedem osôb sa už podarilo zachrániť.

Nešťastie sa stalo vo štvrtok na východe mesta Bangalúr v štáte Karnátaka. Podľa tlačovej agentúry Press Trust of India začali so stavbou pred šiestimi rokmi, no neskôr práce zastavili. K projektu sa vrátili len nedávno. Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa.