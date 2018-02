Austrálsky premiér zakázal ministrom sex s podriadenými

Malcolm Turnbull pristúpil k takémuto rozhodnutiu po odhalení aféry vicepremiéra Barnabyho Joycea.

15. feb 2018 o 13:02 SITA

CANBERRA. Austrálsky premiér Malcolm Turnbull zakázal vládnym ministrom mať pohlavný styk so zamestnancami. Spravil tak po tom, ako minulý týždeň vyšla najavo aféra vicepremiéra Barnabyho Joycea s jeho bývalou zamestnankyňou a súčasnou priateľkou Vikki Campion, ktorá by mala v apríli porodiť ich spoločného potomka.

"Ministri, nehľadiac na to, či sú ženatí alebo slobodní, sa nemôžu angažovať v sexuálnych vzťahoch so svojimi zamestnancami," oznámil vo štvrtok premiér novinárom.



Počas tlačového brífingu Turnbull, ktorý počas uplynulého týždňa odmietol komentovať Joyceove súkromné záležitosti, uviedol, že vicepremiér urobil "šokujúcu chybu v úsudku" a aférou zranil jeho odlúčenú manželku, štyri dcéry aj samotnú Campion. Joyce svoj rozpad manželstva a vzťah s Vikki Campion nekomentoval s tým, že sú to jeho súkromné záležitosti.

Avšak dve ďalšie pracovné miesta vo vláde, ktoré mala Campion po práci u Joycea, a byt bez nájmu, v ktorom v súčasnosti s vicepremiérom žije, vyvolali u verejnosti viacero otázok.

Turnbull vo štvrtok zároveň oznámil, že počas jeho cesty do USA bude zastupujúcim premiérom šéf senátu Mathias Cormann a nie Joyce, ako to vyplýva z jeho funkcie. Vicepremiér si totiž od pondelka zobral na týždeň voľno.

Obe komory parlamentu vo štvrtok hlasovali o návrhu odvolania Barnabyho Joycea, obe ho však zamietli.