Mohol byť James Bond, no stal sa diplomatom. Zomrel herec John Gavin

Zahral si Júliusa Cézara či priateľa obete z Hitchcockového filmu Psycho.

14. feb 2018 o 17:17 Karolína Klinková

V Spartakovi slávneho režiséra Stanleyho Kurbicka si zahral Júliusa Cézara, v kultovej Hitchcockovej snímke Psycho zas milenca ženy, ktorú v jednej z najznámejších hororových scén v histórii ubodajú v sprche. A len o vlások mu unikla aj ďalšia zaujímavá rola - nechýbalo veľa, a mohol byť aj Jamesom Bondom.

Namiesto agenta 007 sa však napokon stal diplomatom. No nebola to žiadna filmová rola, tentokrát už šlo o úlohu v reálnom živote. Odsťahoval sa do Mexika a v prezidentskej ére Ronalda Reagana v ňom pôsobil ako najvyšší americký diplomat.

John Gavin (8.4.1931 - 9.2.2018) zomrel vo veku 86 rokov vo svojom dome v Beverly Hills. Dôvodom úmrtia boli komplikácie, ktoré spôsobil zápal pľúc.

Nový Rock Hudson

Herectvo vôbec nebolo jeho veľkým snom už o mladosti. Rodák z Los Angeles umenie nikdy neštudoval, miesto toho si pri výbere vysokej školy zvolil odbor zameraný na latinskoamerickú históriu a ekonómiu. K regiónu mal blízky vzťah - jeho otec mal čilský, mama zas mexický pôvod.

Po skončení štúdia narukoval do amerického námorníctva. Slúžil v ňom od roku 1952 do roku 1955 - okrem iného i v kórejskej vojne.

Až po návrate do Spojených štátov sa začal skutočne venovať herectvu - a aj to len úplnou náhodou.

Pôvodne sa chcel vo filmovej brandži zamestnať ako technický poradca pre výrobu filmu o lietadlách.