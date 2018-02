Ste ako Paris Hilton, len kandidujete proti Putinovi

Hoci kandiduje za prezidentku v Rusku, počas kampane si Sobčaková odskočila do Spojených štátov.

14. feb 2018 o 15:55 Washington Post, Emily Tamkinová

WASHINGTON. Keď som minulý utorok poobede prišla v Národnej budove tlače vo Washingtone na rozhovor s Xeniou Sobčakovou, na príležitosť prehovoriť s ňou čakal rad ruských novinárov. Sobčakovej stratég Vitalij Škljarov vyšiel z miestnosti, kde robila krátke rozhovory.

Všetci novinári sa zhrčili okolo dverí, zápasili o prvenstvo v poradí, až na jediného, ktorý mi prezradil, že pozná Sobčakovú od detstva. Potom vošiel do miestnosti aj bez pozvania.

Škljarov sa ma opýtal, koľko času potrebujem na rozhovor s kandidátkou na post ruskej prezidentky. Požiadala som o štyridsať minút. Povedal, že je veľmi unavená. Nemohol by rozhovor prebehnúť v aute?

Odvetila som, že mohol, a usadila sa. Jej priateľ z detstva, ktorý vošiel do miestnosti, mi poradil, aby som nasledoval jeho príklad a jednoducho vpadla dnu. Prikývla som, ale ďalej som čakala.

Úplne iná ako Paris

A tak ma krátko nato vyviedli z Národnej tlačovej budovy tesne za Sobčakovou a jej tímom. Sobčakovú v krikľavo červenom kostýme a s vlasmi vyčesanými do bezchybného blonďavého mikáda zastavil pred budovou kameraman TMZ, celebritnej spravodajskej stránky.

„Berú vás ako ruskú Paris Hilton,“ poznamenal kameraman. „No vy ste úplne iná ako Paris. Kandidujete na prezidentku, proti Vladimírovi Putinovi. Čo vás k tomu inšpirovalo?“

Xenia mu bez zaváhania a bez spomalenia odpovedala plynulou angličtinou: „Tak po prvé – som už vyše desať rokov politickou novinárkou v Rusku.“

Tridsaťšesťročnej Sobčakovej, ktorá sa raz objavila aj na obálke ruského Playboya a moderovala populárnu televíznu reality show, sa táto charakteristika zjavne nepáčila. „Neviem, kto prišiel na tú vec s Paris Hilton, ale so mnou to fakt nemá nič spoločné,“ podotkla.

Tým neskončila s poúčaním kameramana TMZ, ktorého zamestnanci sú známi tým, že provokujú celebrity a politikov štvavými otázkami so zámerom vyžmýkať z nich šťavnaté odpovede.

„V Rusku som už viac ako desať rokov politickou osobnosťou... Tak ma poznajú ľudia v Rusku,“ pokračovala. „Nepoznajú ma ako hviezdu zábavných relácií – tou som bola pred dvadsiatimi rokmi.“

Sobčaková, ktorá začala moderovať ruskú reality šou Dom-2 v roku 2004, odišla z nej v roku 2012. „Veď aj náš prezident prišiel zo sveta reality šou,“ zareagoval kameraman TMZ. „Tak, ako aj vy.“

„Ale teraz neprichádzam zo sveta reality šou,“ odvetila. „Som už v politickom živote viac než desať rokov.“

Viac ako hviezda reality šou

Sobčaková je niečom oveľa viac než len bývalou reality hviezdou. Je aj dcérou nebohého primátora Petrohradu – a bývalého učiteľa a radcu prezidenta Vladimíra Putina – Anatolija Sobčaka. Novinárka, ktorá prešla od spoločenských rubrík k politike, sa začala prepracúvať k sláve v roku 2011.

V tom roku táto žena – ktorá je podľa chýrov Putinovou krstnou dcérou – vystúpila proti ruskému prezidentovi. Pridala sa k vznikajúcej opozícii protestujúcej proti podvodom pri voľbách. Jej relácie prešli z televízie na internet a stali sa, podľa citátu vo Financial Times z roku 2012, „prekvapivo údernými“.

Nič z toho však nevysvetľuje, prečo Sobčaková kandiduje, keď to všetci považujú za márny – a niektorí dokonca za Kremľom riadený – pokus stať sa prezidentkou Ruska. Alebo prečo, keď sa jej kampaň odohráva práve v Rusku, obetuje vzácny čas a vydá sa do Spojených štátov. Chcela som odpovede na tieto otázky.

Nasadli sme do luxusného sedanu, ktorý si vypožičali ľudia z jej kampane. Vyjadrila som nádej, že moje interview bude lepšie ako to pre TMZ. Aj ona, aj Škljarov sa spýtali, čo je vlastne TMZ zač. Vysvetlila som im, že sú to v podstate paparazzi.