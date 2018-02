Mladí migranti zostávajú v USA. Ďalší sudca zablokoval Trumpa

Právny spor okolo programu ochrany mladých prevažne hispánskych prisťahovalcov komplikuje debatu v Kongrese o reforme imigrácie.

14. feb 2018 o 10:00 TASR

NEW YORK. Americký federálny sudca v utorok zablokoval rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o ukončení programu, ktorý chráni pred vyhostením státisíce nelegálnych imigrantov, ak ich do krajiny priviedli ešte ako deti.

Federálny sudca Nicholas Garaufis z New Yorku rozhodol, že program známy ako DACA sa nemôže skončiť v marci, ako to plánuje Trumpova vláda. Ide o víťazstvo pre generálneho prokurátora štátu New York a imigrantov, ktorí žalovali federálnu vládu, píše agentúra Reuters.

Podobný verdikt vyniesol 9. januára federálny sudca William Alsup v San Franciscu, podľa ktorého musí program DACA ostať v platnosti, pokým pokračujú súdne spory ohľadom prezidentovho rozhodnutia. Alsupovo nariadenie sa týka ľudí, ktorí už majú ochranu, nie nových žiadateľov, pripomína agentúra AP.

Právny spor okolo programu ochrany mladých, prevažne hispánskych nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sú často nazývaní rojkovia (Dreamers), komplikuje aktuálnu debatu v Kongrese o reforme imigračnej legislatívy Spojených štátov.

Najvyšší súd USA bude v piatok posudzovať a možno už v ten deň rozhodne, či sa bude zaoberať odvolaním federálnej vlády proti verdiktu sudcu zo San Francisca.

Sudca Garaufis z Brooklynu uviedol, že vláda by mohla napokon program DACA zrušiť, keďže ide "nesporne" o právomoc prezidenta. Zdôraznil však, že jej rozhodnutie o odvolaní programu z vlaňajšieho septembra vychádzalo z "mylného" presvedčenia, že ide o neústavne zavedený program, pričom dôvody pre toto rozhodnutie vlády neboli "právne adekvátne" a pred súdom by neobstáli.

Hovorca ministerstva spravodlivosti Devin O'Malley v reakcii uviedol, že program DACA zaviedol jednostranne Trumpov demokratický predchodca Barack Obama, ktorý pri tom nezákonne obišiel Kongres. "Ministerstvo spravodlivosti bude naďalej energicky obhajovať tento postoj a očakáva potvrdenie správnosti tohto postoja v ďalšom súdnom spore," dodal hovorca.