Gates sa pustil do Trumpa: Amerika nie je jediný svet

Stabilizovanie zahraničných krajín a zastavenie šírenia chorôb v cudzine je lepšie aj pre Američanov, tvrdí Gates.

13. feb 2018 o 17:14 TASR

NEW YORK. Bill a Melinda Gatesovci vyjadrili v utorok znepokojenie ohľadom svetonázoru "Amerika na prvom mieste", ktorý presadzuje prezident USA Donald Trump.

“ Stabilizovanie zahraničných krajín a zastavenie šírenia chorôb v cudzine ešte predtým, než sa rozvinú do pandémie, prispeje k lepšej bezpečnosti Američanov. „ Bill Gates, americký miliardár a filantrop

Zakladateľ spoločnosti Microsoft a jeho manželka to uviedli vo výročnom liste svojej nadácie (BMGF), informuje agentúra DPA.

"Nie je to tak, že by sa Spojené štáty nemali starať o svoj ľud. Otázkou však je, ako to robiť čo najlepšie. Podľa nášho názoru čas potvrdil, že spolupráca so svetom je prospešná pre každého vrátane Američanov - viac než vzďaľovanie sa od neho," uvádza sa vo vyhlásení nadácie Bill & Melinda Gates Foundation.

Táto charitatívna nadácia, ktorú pár založil v roku 2000, každý rok zverejňuje správu, v ktorej rozoberá stav svojich zdravotníckych a vzdelávacích programov po celom svete, najmä v chudobných krajinách. "Svetonázor 'Amerika na prvom mieste' ma znepokojuje," uviedol Gates v danom dokumente.

Gates tu cituje Trumpove návrhy na tvrdé zníženie zahraničnej pomoci ako príklad toho, keď politika administratívy ovplyvňuje prácu BMGF. Dodal, že Kongres podnikol kroky na obnovenie tejto podpory. Gates podľa svojich slov obhajuje, aby boli USA naďalej globálnym lídrom v boji proti chudobe a chorobám.

"Toto úsilie zachraňuje životy a vytvára v USA pracovné miesta. Stabilizovanie zahraničných krajín a zastavenie šírenia chorôb v cudzine ešte predtým, než sa rozvinú do pandémie, prispeje k lepšej bezpečnosti Američanov. Svet nie je bezpečným miestom, keď je väčšina jeho obyvateľov hladná alebo chorá," tvrdí Gates.