Babiš, Bureš a koniec prvej Českej republiky

Keby pred 25 rokmi niekto tvrdil, že českým premiérom bude slovenský agent ŠtB, odporučili by sme mu obklad na hlavu.

13. feb 2018 o 15:48 Jindřich Šídlo

Niektoré krajiny majú jednoducho predsedu vlády. Česko má vo februári 2018 trestne stíhaného predsedu vlády v demisii, ktorý spolupracoval s komunistickou ŠtB. Ďakujeme slovenským súdom za doplnenie chýbajúceho dielu skladačky.

Znie to samo osebe úplne absurdne, avšak vôbec najabsurdnejšie na tom je, že to v Česku vlastne už nikoho ani nevzruší.

A ak by sa zajtra konali voľby, Babiš by ich s prehľadom zase vyhral - možno ešte výraznejšie, než to celkom suverénne dokázal vlani v októbri.

Lustračný zákon

Babišova potvrdená spolupráca s komunistickou tajnou políciou je len ďalšou pečiatkou potvrdzujúcou definitívny koniec prvej Českej republiky po 25 rokoch jej existencie.

A tiež definitívnej porážky zdecimovanej českej pravice, ktorá vtedy pri základoch novodobého českého štátu stála.