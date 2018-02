Pred rokmi našiel na Mont Blancu poklad z Indie. Stále nevie, či sa dočká odmeny

Za drahokamy po havárii lietadla mal nálezca dostať polovicu hodnoty, viac ako sto tisíc eur.

13. feb 2018 o 12:50 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Horolezec práve stúpal po známom ľadovci Bossons na masíve Mont Blanc kúsok od Chamonix, keď narazil na kovovú škatuľu, ktorá ležala v ľade. Otvoril ju a našiel v nej niekoľko plastových vrecúšok s nápisom Vyrobené v Indii.

Vo vnútri boli drahokamy, zafíry, rubíny či smaragdy, spolu v odhadovanej hodnote 246-tisíc eur.

„Je to čestný muž, ktorý si okamžite uvedomil, že to patrí niekomu inému. Mohol si to nechať, ale namiesto toho to odovzdal polícii,“ povedal podľa TheLocal.fr o nálezcovi šéf žandárov v Albertville, kde drahokamy odovzdal.

Dva roky na nájdenie

Nájsť stopy po haváriách nie je v Alpách nič neobvyklé. Horolezci aj turisti bežne objavia kusy lietadiel, prípadne osobné veci niektorej z obetí.

Ak ide o niečo hodnotné, úrady spúšťajú pátranie po majiteľovi. Ak sa do dvoch rokoch nenájde, nález alebo jeho hodnotu v hotovosti si rozdelia na polovicu nálezca a vlastník územia, kde sa našiel. V tomto prípade to bolo v katastri francúzskeho Chamonix, takže nálezca by mal mať nárok na približne 123-tisíc eur.

K nálezu však prišlo ešte v septembri 2013, no muž, ktorý si neželal zverejniť meno, stále nevie, či vôbec niečo dostane. Stále čaká na vyjadrenie, či sa našiel majiteľ šperkov.

Francúzske úrady začali po majiteľoch pátrať s teóriou, že drahokamy môžu pochádzať z jednej z dvoch havárií, ku ktorým došlo v tejto časti Álp v polovicu 20. storočia. Viedla ich k tomu indická stopa.

V novembri 1950 spadlo lietadlo Air India nad Mont Blancom a zomrelo pritom všetkých 58 ľudí na palube. O šestnásť rokov neskôr na rovnakom mieste padol let Air India medzi Bombajom a New Yorkom. Zomrelo 117 ľudí.

Rok pred nálezom drahokamov v oblasti našli aj tašku s indickou diplomatickou poštou. Indická ambasáda v Paríži to vtedy okomentovala s tým, že sa teší na „veľmi oneskorenú poštu“.

Schované v trezore

Pátranie však zrejme k žiadnemu výsledku neviedlo. „Žandári mi povedali, že ma budú o priebehu vyšetrovania informovať, ale odvtedy sa mi neozvali,“ povedal nálezca pre miestny denník Dauphine Libéré.

Pripomína aj to, že pri odovzdávaní nálezu nedostal kópiu presného zoznamu vecí v 49 sáčkoch, ktoré polícii odovzdal. Podľa denníka je nález stále v trezore banky v Chamonix.