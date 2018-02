Popravte ma, vyzval Duterte Medzinárodný trestný súd

Kravú vojnu proti drogám na Filipínach chcú vyšetriť medzinárodné inštitúcie.

13. feb 2018 o 9:44 TASR

MANILA. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte uviedol, že neprestane bojovať proti ilegálnym drogám aj napriek vyšetrovaniu obvinení z mimosúdneho zabíjania v rámci kampane proti drogám. Vyšetrovanie vedie Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, pripomenula v utorok agentúra DPA.

Sedemdesiatdvaročný prezident v prejave v pondelok vyhlásil, že je pripravený ísť do väzenia alebo ho môžu aj popraviť, ak ho uznajú za vinného zo zločinov proti ľudskosti, ako sa píše v obvinení voči nemu zo strany ICC.

"Chcel by som sa obrátiť na Medzinárodný (trestný) súd a vyšetrujúcich prokurátorov: Vojna alebo kampaň proti drogám sa nezastaví a potrvá, až kým neodstúpim," uviedol. "Ak pôjdem do väzenia, pôjdem do väzenia. Ak ma chcete popraviť, pohľadajte krajinu, kde by ma zastrelila popravná čata, to by ma potešilo," dodal.

Prečítajte si tiež: Duterteho vojnu proti drogám preskúma Medzinárodný trestný súd

ICC vo štvrtok informoval, že začína predbežné vyšetrovanie obvinení z mimosúdneho zabíjania v rámci Duterteho kampane proti drogám, ktorá si už vyžiadala tisíce ľudských životov.

Filipínsky právnik obvinil Duterteho a 11 ďalších popredných predstaviteľov z vrážd ľudí podozrivých z drogovej a trestnej činnosti, ku ktorým dochádza na Filipínach, odkedy sa stal v júni 2016 prezidentom.

Najmenej 3987 osôb bolo zabitých pri policajných operáciách proti podozrivým z drogovej činnosti v čase od júla 2016 do 17. januára 2018, uvádza DPA odvolávajúca sa na oficiálne štatistiky. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch však odhaduje tento počet až na 13.000 osôb.

Duterteho administratíva popiera, že by prehliadala mimosúdne zabíjanie v rámci kampane proti ilegálnym drogám. Podľa filipínskych úradov sa tí, ktorí prišli o život, násilne bránili zatknutiu. Duterte v minulosti prisľúbil, že zabíjanie sa skončí, iba ak ľudia prestanú užívať drogy a obchodovať s nimi.