Nechce byť za šialenú. Nová líderka vedie socialistov do Merkelovej vlády

Nemeckých sociálnych demokratov prvýkrát v 155-ročnej histórii povedie žena.

12. feb 2018 o 16:57 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Na letisku ju stretla staršia žena a spýtala sa na postoj nemeckých sociálnych demokratov k zvyšovaniu dôchodkov. Andrea Nahlesová, vtedajšia ministerka sociálnych vecí, jej sľúbila, že to presadí

„Počítam s vami,“ odkázala jej volička.

Nahlesová ako ministerka sociálnych vecí v posledných štyroch rokoch vyššie dôchodky pre ľudí, ktorí odpracovali viac ako 45 rokov, naozaj presadila. O tomto stretnutí roztraseným hlasom hovorila na januárovom sneme sociálnych demokratov.

Aj výška dôchodkov je veľkým úspechom, povedala. Podarilo sa jej tiež presadiť minimálnu mzdu, ktorú do roku 2015 Nemecko nepoznalo. „Do tejto strany som vstúpila práve preto, lebo som videla význam v malých veciach,“ cituje jej prejav Deutsche Welle.

Má zmysel ísť do vlády

Jej reč bola jednou z najsilnejších na sneme a podľa odborníkov prispela k tomu, že sociálni demokrati si nakoniec odhlasovali koaličné rokovania s kresťanskými demokratmi z CDU a s bavorskou CSU.

Nahlesová verí, že strana má napriek najhoršiemu volebnému výsledku od druhej svetovej vojny stále za čo vo vláde bojovať. Za spravodlivejší zdravotný systém, či proti reťazeniu úväzkov na určité obdobie.

„Ak by sme nešli do vlády len preto, že s konzervatívcami nedosiahneme všetky ciele, považovali by nás za šialených,“ vyhlásila vtedy šéfka poslaneckého klubu sociálnych demokratov.

Od utorka by sa mala stať predsedníčkou strany, prvou ženou v tejto funkcii v jej 155-ročnej histórii.

Do funkcie ju odporučil jej predchodca Martin Schulz. Ten prehral hru o kancelársky post, do ktorej vstúpil pred rokom po pôsobení na čele Európskeho parlamentu.

Andrea Nahlesová (47) Do sociálnej demokracie vstúpila už ako osemnásťročná stredoškoláčka.

V roku 1995 sa dostala na čelo mládežníckej organizácie strany, o dva roky neskôr zasadla do výkonného výboru.

o dva roky neskôr zasadla do výkonného výboru. Do parlamentu sa prvýkrát dostala v roku 1998.

V rokoch 2013 až 2017 bola ministerkou sociálnych vecí, po septembrových voľbách prebrala vedenie poslaneckého klubu .

. Teraz sa stala dočasnou predsedníčkou, potvrdiť ju musí snem strany.

Nielenže jeho strana získala v septembrových voľbách len o niečo viac ako dvadsať percent hlasov, nedodržal ani sľub, že nebude slúžiť vo vláde kancelárky Angely Merkelovej, keď pred týždňom naznačoval, že by chcel byť ministrom zahraničných vecí.

Na tom poste však v posledných štyroch rokoch mali sociálni demokrati svojho expredsedu Sigmara Gabriela a ten to označil za prejav neúcty zo strany vedenia.

Pre hroziaci rozkol v strane - ktorá ešte musí odobriť výsledky koaličných rokovaní, inak veľká koalícia pokračovať nebude - sa Schulz aj Gabriel stiahli.

Ľavicové krídlo strany

Nahlesová by podľa nemeckých médií mala prebrať predsednícky post v utorok, vo funkcii ju musí ešte potvrdiť najbližší stranícky snem strany.

Kľúčové pre jej politické prežitie bude aj rozhodnutie straníkov o vstupe do koalície, ktoré sa očakáva 4. marca. Zatiaľ to vyzerá na tesný výsledok.

Nahlesová jednoznačne presadzuje vstup do vlády. Odmieta obavy, že vládnutie s Merkelovou automaticky znamená ďalší prepad preferencií, pripomína, že sa prepadávajú aj partnerské ľavicové strany a ide teda o celoeurópsky trend.

Kľúčové podľa nej bude, aby v novej vláde sociálni demokrati presadili svoje hlavné priority, len tak môžu získať nových voličov. To by malo byť v novej koalícii jednoduchšie ako v posledných štyroch rokoch, keďže okrem diplomacie by mali mať pod kontrolou aj vplyvné ministerstvo financií.

Štyridsaťsedemročná Nahlesová sa podľa Deutsche Welle zaraďuje do ľavicového krídla strany, keď často hovorí o právach robotníkov, ale snaží sa nepohnevať si podnikateľov.

Očakáva sa tiež od nej, že by mohla na kľúčové posty v strane vytiahnuť viac žien, čo by ju mohlo oživiť.

V 90. rokoch viedla mládežnícku organizáciu strany, od roku 2009 bola tajomníčkou strany. „Pani v domácnosti alebo kancelárka,“ odpovedala ešte na strednej škole na otázku, čím by chcela byť.

„Nie som nováčik,“ hovorila pred novinármi minulý týždeň, keď ju Schulz predstavil ako svoju nástupníčku. „Zvládnem to,“ povedala podľa Stuttgarter Nahrichten s miernym zaváhaním.