Weinsteinov právnik odmieta obvinenia voči jeho klientovi

Generálny prokurátor New Yorku podal v nedeľu žalobu na Weinsteina a jeho spoločnosť po vyšetrovaní obvinení zo sexuálneho zneužívania.

12. feb 2018 o 13:07 TASR

NEW YORK. Právnik zdiskreditovaného amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina, Ben Brafman, vyjadril v pondelok presvedčenie, že "poctivé vyšetrovanie" generálneho prokurátora štátu New York Erica Schneidermana dokáže, že mnohé obvinenia voči Weinsteinovi sú "neopodstatnené".

Generálny prokurátor Schneiderman podal v nedeľu v newyorskej štvrti Manhattan žalobu na Weinsteina a na spoločnosť The Weinstein Company - urobil tak po vyšetrovaní obvinení zo sexuálneho zneužívania.

V súdnych dokumentoch Schneiderman uvádza, že produkčná spoločnosť The Weinstein Company "opakovane porušila zákony štátu New York, keď nechránila svojich zamestnancov pred všadeprítomným sexuálnym obťažovaním, zastrašovaním a diskrimináciou".

Prokurátor tiež tvrdí, že akýmkoľvek predajom produkčnej spoločnosti novému majiteľovi "sa musí zabezpečiť odškodné pre obete" a tiež ochrana zamestnancov.

Weinsteinov právnik Brafman vo vyhlásení v nedeľu večer napísal, že aj keď Weinstein "nie je bezchybný, určite nešlo o zločiny".

Prokurátor Schneiderman spustil vyšetrovanie produkčnej spoločnosti sídliacej v meste New York v októbri po tom, ako noviny The New York Times a The New Yorker odhalili, že Weinstein čelí desiatkam obvinení zo sexuálnych útokov a obťažovania z uplynulých niekoľkých desaťročí. Firma neskôr Weinsteina, ktorý ju založil so svojím bratom, prepustila.

"Pracovať pre Harveyho Weinsteina znamenalo pracovať za neustáleho prívalu sexistických oplzlostí, vulgárneho nadávania, sexuálneho obťažovania, vyhrážok násilím, a to na pracovisku všeobecne nepriateľskom k ženám," citovala zo súdneho podania agentúra AP.

Vyšetrovanie prokurátora tiež ukázalo, že zamestnanci boli zo strany Weinsteina vystavení rôznym slovným vyhrážkam ako "Zabijem vás, zabijem vašu rodinu" či "Neviete, čo dokážem urobiť". V jednom prípade údajne "v záchvate zúrivosti voči jednej zamestnankyni kričal, že by mala odísť zo spoločnosti a robiť deti, pretože to je jediné, na čo je dobrá".