Severokórejský líder pozval juhokórejského prezidenta do Pchjongjangu

10. feb 2018 o 8:45 (aktualizované 10. feb 2018 o 10:32) TASR

SOUL PCHJONGJANG. Severokórejský líder Kim Čong-un pozval juhokórejského prezidenta Mun Če-ina na návštevu do Severnej Kórey, informovala v sobotu agentúra DPA.

Pozvanie doručila Mun Če-inovi sestra severokórejského lídra Kim Jo-džong, ktorá absolvovala v sobotu schôdzku v prezidentskom úrade juhokórejského prezidenta.

Mun Če-in prijal v úrade severokórejskú delegáciu vyslanú na zimnú olympiádu po vedením 90-ročného predsedu stáleho výboru Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kim Jong-nama.

Čo najskôr

Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na úrad juhokórejského prezidenta, Kim Čong-un navrhol, aby sa schôdzka konala v čo najskoršom termíne. Mun Če-in reagoval slovami: "Vytvorme podmienky, aby sa to stalo." Podľa Reuters to nasvedčuje tomu, že Mun Če-in pravdepodobne prijal pozvanie.

Išlo by tak o prvé stretnutie prezidentov Južnej a Severnej Kórey po vyše desiatich rokoch. Zároveň by to znamenalo diplomatický prevrat pre Mun Če-ina, ktorý nastúpil vlani do úradu hlásajúc politiku zbližovania s KľDR.

Analytici tvrdia, že rozhodnutie Severnej Kórey vyslať Kim Jo-džong na olympijské hry ukazuje snahu vymaniť sa z diplomatickej izolácie a tlaku zlepšením vzťahov so Soulom. Na otváracom ceremoniáli kráčali severokórejskí športovci spolu s juhokórejskými pod spoločnou modro-bielou vlajkou "zjednotenia".

Neďaleko od seba

Americký viceprezident Mike Pence a sestra severokórejského vodcu sedeli na piatkovom otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier len niekoľko desiatok centimetrov od seba, ale nekomunikovali spolu.

Pence viedol na úvodnom ceremoniáli olympiády delegáciu Spojených štátov a počas svojej návštevy v Južnej Kórei sa snažil zbrzdiť súčasné otepľovanie vzťahov medzi oboma Kóreami, uviedla agentúra AP.

Sestra Kim Čong-una si na začiatku slávnostného ceremoniálu podala ruku s juhokórejským lídrom Mun Če-inom. Kim Jo-džong je prvou členkou rodiny zakladateľa severokórejskej vládnucej dynastie Kim Ir-sena, ktorá navštívila Južnú Kóreu od kórejskej vojny z rokov 1950-53.