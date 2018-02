Zruší Európa striedanie časov? Také jednoduché to nebude

Európsky parlament odporučil, aby sa mohol letný a zimný čas zrušiť. K tomu, aby sa to stalo, však vedie dlhá cesta.

9. feb 2018 o 18:08 Pavol Štrba

BRUSEL, BRATISLAVA. Škodí ľudskému organizmu, neprináša žiadne ekonomické úspory a celkovo nemá žiadne pozitívne dosahy. O zmene zimného a letného času debatujú politici, ako aj vedci už desaťročia, ale zatiaľ len málo západných krajín sa odvážilo zrušiť ho.

Najnovšie by sa to mohlo podariť celej Európskej únii. Navrhli to europoslanci, ktorí tento týždeň vyzvali Európsku komisiu, aby harmonizáciu v tejto oblasti prehodnotila.

Aj keby sa to podarilo, zrušenie letného a zimného času by nebolo také jednoduché.

Čudné argumenty za aj proti

Debata v Európskom parlamente niektorým pripomínala „krčmové reči“. Poslanci sa vyjadrovali k téme, o ktorej vedci diskutujú už dlho a všeobecne sa zhodujú, že zmena času nedáva zmysel. V rokovacej sále europarlamentu, aj z úst slovenských europoslancov, však často padali protichodné argumenty.

1916 je rok, odkedy na našom území s prestávkami platí striedanie letného a zimného času.

Slovenská členka EP Anna Záborská napríklad vypočítala, že striedanie časov stojí Úniu 131 miliárd eur, čo je „takmer rozpočet európskych inštitúcií“. Naopak, opačný názor mal ďalší slovenský europoslanec József Nagy, podľa ktorého zrušením striedania časov prídu obyvatelia Slovenska o sto slnečných dní.

Za to, aby Komisia preskúmala zrušenie striedania časov, napokon hlasovalo 384 poslancov a až 153 bolo proti.

Čo by bolo ďalej?

Výskumníci z Európskeho parlamentu sa ešte vlani v októbri zhodli, že posunutie ručičiek má negatívny vplyv na zdravie obyvateľov Únie. „Dosah na ľudský biorytmus môže byť oveľa vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo,“ uvádza sa v správe.

Hlasovanie europarlamentu však na zmenu nebude mať takmer žiadny vplyv. Ide totiž len o odporúčanie Komisii. Aj keby eurokomisia rovno súhlasila s europoslancami, zrušenie letného a zimného času bude stále v nedohľadne.

Na území všetkých členských štátov Európskej únie dnes v tejto oblasti vládne harmonizácia, to znamená, že žiadna krajina si svojvoľne nemôže meniť čas. Práve to žiadajú europoslanci zrušiť.

Problém je v tom, že ak by aj Únia ako celok súhlasila so zrušením harmonizácie, jednotlivé krajiny by si mohli meniť čas, ako chcú.