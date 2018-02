Banánom hrozí vyhynutie, riešenie môže prísť z Taiwanu

Panamská choroba už raz celosvetovo rozšírenú odrodu banánov vyhubila.

9. feb 2018 o 20:56 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Dostať sa na plantáž Matanuska nie je ľahké. Leží dve hodiny jazdy autom od najbližšieho mesta v severnom Mozambiku, po príchode musia všetci prejsť dezinfekciou. Očistnému kúpeľu neujdú ani autá.

Donedávna bola táto plantáž považovaná za zázrak. Obrovská plocha plná zelene v chudobnom regióne, ktorá prinášala prácu pre tisíce miestnych. Pred piatimi rokmi sa sem však dostala panamská choroba, konkrétne jej verzia TR4, ktorá zahubila milióny banánovníkov. Samotné plody neohrozuje, len rastliny.

Na tejto plantáži teraz prebieha snaha zachrániť banány do budúcnosti.

Big Mac medzi ovocím

Panamská choroba Huba prežíva v pôde, najprv zasahuje korene, potom sa dostáva na listy. Jej spóry prežívajú v pôde desaťročia.

Proti verzii, ktorá zničila odrodu Gros Michel, bola odroda Cavendish imúnna.

Verzia TP4 zabíja práve odrodu Cavendish, začala sa šíriť v 80. rokoch v Ázii. V súčasnosti ju našli aj v Afrike či v Austrálii.

O tom, že banány, ako ich poznáme, sú ohrozené, sa hovorí už niekoľko rokov. Dnes sú najviac vyvážanou plodinou na svete, ročne sa exportujú banány za dvanásť miliárd dolárov, pre milióny ľudí sú hlavným zdrojom živín.

Prakticky všetky vyvážané banány sú z odrody Cavendish, ktorá sa po svete rozšírila v 60. rokoch, keď panamská choroba zničila banány Gros Michel, dovtedajšiu exportnú jednotku. Hovorí sa, že chutili lepšie a aj dlhšie vydržali čerstvé.

To je už minulosť. Banánov sú stovky odrôd, no v súčasnosti sa vyváža Cavendish. Stal sa akousi ovocnou obdobou Big Macu, banány na celom svete chutia viac-menej rovnako.

Tieto banány sa však nemnožia pohlavne, keďže sú neplodné. Všetky banány tak majú rovnaký geneticky kód. To znamená, že neexistuje šanca, že by sa plodina prispôsobila a prirodzene si vybudovala protilátky proti chorobe, ktorá ju ničí.

Elie Matabuana má v Matanuske na starosti technické služby. Celé dni chodí po plantáži a sleduje, či sa listy banánovníkov nezačínajú sfarbovať na žlto alebo či necíti špecifický hnilobný zápach. To sú znaky panamskej choroby.

„Po prebudení mi ako prvé napadne, čo môžem urobiť, aby som zastavil chorobu,“ hovorí pre BBC. „Je to ťažký súboj, ale vyhrávame. Vyhráme."

Keď sa pred rokmi na plantáži choroba objavila, vyvolalo to paniku. Nie je jednoduché sa jej zbaviť, ostáva totiž v pôde. A aj okolité krajiny sa obávali, že sa presunie k nim a ohrozí kľúčovú súčasť ekonomiky.

Dve tretiny prepustených

V neďalekej Konžskej demokratickej republike či v Ugande ľudia získavajú z banánov až tretinu živín. O miestnych odrodách si síce myslia, že sú voči novému typu choroby odolné, ale nikto si nemôže byť istý.

Z 2700 zamestnancov farmy Matanuska museli prepustiť dve tretiny, čo výrazne poškodilo ekonomiku celého regiónu. Prioritou však bolo, aby sa choroba nešírila ďalej. Šíri sa pritom pomerne jednoducho, do Mozambiku sa z Ázie dostala zrejme na topánkach jedného z filipínskych robotníkov.

Najjednoduchšie by bolo prestať s pestovaním banánov na plantáži, ale ak by ľudia odišli, mohli by chorobu ďalej šíriť. Na pôde by sa teoreticky mohli ďalej pestovať plodiny, no nie banány, keďže choroba prežíva v pôde. Začať by sa teda muselo úplne nanovo.

Banánová plantáž však ďalej funguje a majiteľka Tricie Wallaceová verí, že práve tu sa nájde odroda schopná chorobe odolať.

Ona sama opustila prácu v investičnej banke, aby rozbehla túto plantáž. Teraz investovala znovu do taiwanského typu odrody Cavendish, známej ako Formosana.

Ukazuje sa, že je o niečo odolnejšia ako ostatné banány Cavendish. Niektoré rastliny síce už ochoreli, no sú sinejšie a mnohé sa vyliečili. Od konečného riešenia sú síce na severe v Mozambiku ešte ďaleko, no Wallaceová verí, že sú na dobrej ceste.

Monokultúra ako choroba

Odborníci upozorňujú, že problémom je už samotné pestovanie odrody Cavendish, keďže jej ustupujú iné odrody banánov a monokultúry sú oveľa viac ohrozené, ak sa choroba objaví.

„India mala asi 600 odrôd banánov, ale v posledných dvoch desaťročiach sa tlačil Cavedish a nahradil ostatné. Keď pestrú kultúru nahradíte monokultúrou a príde choroba, máte problém, príroda vracia úder,“ povedal pre CNN Dan Koeppel, autor knihy Banán: osud ovocia, ktoré zmenilo svet. „Samotná monokultúra je podľa mňa choroba rovnako ako TR4.“

Napriek snahe v Mozambiku sa nakoniec môže stať, že sa bude opakovať scenár zo 60. rokov a svet si bude musieť zvyknúť na novú odrodu banánov. Náhrada však zatiaľ neexistuje, aj keď vedci už experimentujú s novými geneticky modifikovanými odrodami.