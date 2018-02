V Londýne vystavujú hrudu tuku, ktorá upchala kanalizáciu

Je to nechutné a fascinujúce, povedala kurátorka múzea.

9. feb 2018 o 10:04 ČTK

LONDÝN. Časť obrovskej hrudy tuku a odpadkov, ktorá vlani v septembri upchala kanalizáciu uprostred Londýna, od piatka vystavuje Londýnske múzeum (Museum of London).

Usadeninu zo zatvrdnutého tuku, detských plienok, hygienických utierok a kondómov museli zo stoky vynášať deväť týždňov, informovala agentúra AP.

Celkovo merala 250 metrov a vážila 130 ton.

Chceli ju vystaviť už vlani

Malý zvyšok "totálneho monštra", ako v septembri horu tuku nazval hovorca spoločnosti Thames Water, ktorá spravuje londýnsku kanalizáciu, bude v múzeu britskej metropoly do konca júna.

Exponát zakryli niekoľkými priehľadnými schránkami, ktoré majú návštevníkov chrániť nielen pred baktériami a jedovatými výparmi, ale aj silným zápachom.

Múzeum malo v úmysle vystaviť časť hrudy už vlani, krátko po jej náleze v stoke pod štvrťou Whitechapel.

Jeho riaditeľka Sharon Amentová vtedy povedala, že zaradenie tukovej hrudy do zbierok múzea by "vyvolalo otázky o spôsobe nášho súčasného života a tiež by inšpirovalo návštevníkov k hľadaniu riešení problémov rastúcich metropol".

Nechutné a fascinujúce

Problémom pre zamestnancov múzea bolo predovšetkým to, ako hrudu uchovať. Nápady na naloženie do roztoku či zmrazenia zavrhli a nakoniec sa rozhodli pre jej vysušenie na vzduchu. Podarilo sa im to však až s druhou vzorkou. Prvá sa totiž po vysušení rozpadla.

"Je to nechutné a fascinujúce," opísala nový exponát kurátorka múzea Viky Sparkesová.

Úspechom výstavy s názvom "Fatberg!" (Tukovec!) si je podľa agentúry AP múzeum také isté, že návštevníkom ponúkne aj tematické tričká a cukrovinky. Anglické slovo fatberg vzniklo spojením označenia pre tuk (fat) a ľadovec (iceberg).

Správa metropolitného kanalizačného systému Britov opakovane vyzýva, aby do záchodov nesplachovali odpad a aby horúci tuk a olej nechávali stuhnúť a potom vyhadzovali do popolníc.