V Sýrii zadržali zvyšných dvoch členov teroristickej bunky The Beatles

Alexanda Kotey ("George") a El Shafee Elsheikh ("Ringo") boli pôvodom z Londýna.

9. feb 2018 o 0:23 TASR

WASHINGTON. Dvoch zvyšných členov britskej teroristickej bunky Islamského štátu (IS), známej pod prezývkou "The Beatles", zadržali v Sýrii kurdské sily.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

Londýnčania

Alexanda Kotey ("George") a El Shafee Elsheikh ("Ringo") pôvodom z Londýna boli poslednými dosiaľ nepolapenými členmi tejto krvilačnej bunky, ktorá má na svedomí brutálne mučenie a vraždy desiatok zajatcov IS zo západných krajín. Kurdské milície ich zadržali blízko irackých hraníc a vydali americkým špeciálnym jednotkám.

Ich identita bola potvrdená na základe odtlačkov prstov a inými metódami. Počas vypočúvania prezradili "cenné informácie" o zvyšnom vedení a štruktúre IS, uvádza denník The New York Times s odvolaním sa americké vládne zdroje.

Bunka dostala od svojich väzňov prezývku "The Beatles" po slávnej rockovej skupine na základe ich britského prízvuku. Podľa americkej vlády bunka zavraždila odrezaním hlavy viac než 27 rukojemníkov.

Náborový pracovník

Americký rezort zahraničných vecí sankcionoval Koteyho vlani v januári s tým, že pôsobil ako strážca danej bunky a "pravdepodobne sa zúčastňoval na popravách a mimoriadne krutom mučení zajatcov, ktoré zahŕňalo elektrické šoky a simulované topenie" obetí.

Kotey pôsobil aj ako náborový pracovník, ktorý do IS dostal viacerých Britov.

Rovnaký americký rezort v marci 2017 sankcionoval i Elsheikha, ktorý si podľa Washingtonu získal "reputáciu" mučením zahŕňajúcim simulované topenie, simulované popravy a ukrižovanie. Slúžil ako "žalárnik" IS.

Najhoršiu povesť si v rámci bunky získal Mohammed Emwazi, známy ako "Džihádista John", ktorý na videozáznamoch vlastnoručne odrezal hlavy siedmim západným novinárom alebo humanitárnym pracovníkom, ako aj viacerým sýrskym vojakom. Emwazi bol zabitý v novembri 2015 počas americko-britského útoku dronom v sýrskej Rakke.

Posledným zo štvorice britských islamistov bunky "The Beatles" je Aine Lesley Davis ("Paul"), ktorého zadržali v novembri 2015 v Turecku a odsúdili za teroristické aktivity na sedem a pol roka vo väzení.