Za republikánov chce do Kongresu kandidovať aj prívrženec nacizmu

Arthur Jones označuje informácie o holokauste za vydieračský hurhaj.

8. feb 2018 o 22:04 SITA

BRATISLAVA. Prívrženec nacizmu, ktorý hovorí, že "neverí na rasovú rovnosť" a informácie o holokauste označuje za "vydieračský hurhaj", sa stane pravdepodobne kandidátom Republikánskej strany do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu za tretí volebný obvod v štáte Illinois.

Ako píše americký denník The New York Times, illinoiská pobočka Republikánskej strany nie je z kandidatúry 70-ročného Arthura Jonesa nadšená, ale nevie zohnať nikoho, kto by sa proti nemu v primárkach postavil.

Nič ho neodstaví

Jones chce totiž kandidovať za obvod, kde tradične víťazia demokrati a v rámci Republikánskej strany oň teda veľký záujem nie je.

"Nie je nič na svete, čo by ma mohlo odstaviť od kandidatúry," hovorí už teraz sebaisto Jones, hoci primárky sa ešte nekonali.

Tento politik je bývalým členom Americkej nacistickej strany, a hoci redaktorovi The New York Times na priamu otázku, či je stále nacistom, odmietol odpovedať, za nacistu ho označuje aj predseda illionských republikánov Tim Schneider.

Trumpov fanúšik

Jones má na svojej stránke sekciu venovanú konšpiračným teóriám o holokauste, ktorý podľa neho "nie je ničím iným ako medzinárodným vydieračským hurhajom".

Nevie si vynachváliť súčasného prezidenta Donalda Trumpa a tvrdí, že pri ňom stojí "bok po boku, vo filozofickej rovine".

V predvolebnej kampani sa podľa vlastných slov nechce koncentrovať na "tie hlúposti okolo holokaustu", ale skôr na "otázky ekonomickej bezpečnosti a imigrácie".

"Neverím na doktrínu o rasovej rovnosti," zveril sa Jones v krátkom interview pre The New York Times.

"Choďte do prírody a nenájdete v nej vôbec žiadnu rovnosť. Nájdete len vodcov a tých, ktorí sa nechajú viesť. Nájdete predátorov a lovenú zver. Nič také ako rovnosť neexistuje," povedal.