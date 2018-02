Europarlament vyzval USA, aby splnili záväzok voči palestínskym utečencom

8. feb 2018 o 20:53 TASR

BRUSEL. Zákonodarcovia Európskej únie vyzvali vo štvrtok Spojené štáty, aby si splnili svoj finančný záväzok voči Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), informovala agentúra AP.

Európsky parlament (EP) vo svojom štvrtkovom uznesení "vyzval Spojené štáty, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a uhradili tejto agentúre celý plánovaný príspevok".

USA sú hlavným darcom pre UNRWA, ktorý poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Predjordánsku a pásme Gazy.

Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania a sociálne služby.

Spojené štáty začiatkom januára oznámili, že pre UNRWA v tomto roku poskytnú pomoc vo výške 60 miliónov dolárov.

Vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov je zmrazené a bude podliehať "ďalšiemu zvažovaniu".

Ocenili záväzok arabských krajín

Poslanci EP tiež vo štvrtok uvítali záväzok krajín združených v Lige arabských štátov (LAŠ), zároveň ich však požiadali o zvýšenie svojich príspevkov.

UNRWA žiada v tomto kalendárnom roku na zabezpečenie svojich aktivít 800 miliónov dolárov.

Diplomatické zdroje pred časom varovali, že ak by USA prestali prispievať na činnosť UNRWA, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc tohto úradu OSN.