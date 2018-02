Protokolárny bolehlav v Pjongčangu. Ako ďaleko majú sedieť Trumpov a Kimov vyslanec?

Americký viceprezident sa neprišiel na olympiádu zbližovať. Sľubuje nové sankcie na severokórejský režim.

8. feb 2018

Severokórejskí športovci už dorazili do Pjongčangu.(Zdroj: SITA/AP)

SOUL, BRATISLAVA. Jeden z nich je zástupcom hlavného spojenca, ktorému Južná Kórea vďačí za prežitie posledných desaťročí.

Druhý je zas hlavou susedného štátu, s ktorým je hostiteľ vo vojnovom stave a nechce si ho pohnevať. Kto dostane lepšie miesto? Navyše, ani oni nemôžu sedieť pri sebe, keďže si vymieňajú hrozby jadrovými útokmi.

Takýto problém v týchto dňoch rieši protokol juhokórejského prezidenta Mun Čä-ina, keď pripravuje zasadací poriadok počas piatkového otváracieho ceremoniálu zimnej olympiády v Pjongčangu. V hľadisku bude americký viceprezident Mike Pence aj Kim Jong-nam, predseda severokórejského Najvyššieho ľudového zasadnutia.

Tento 90-ročný muž je oficiálnou hlavou štátu, aj keď skutočnú moc v krajine drží diktátor Kim Čong-un. Navyše, do Južnej Kórey už pricestovala aj diktátorova sestra Kim Jo-čong, ktorá má v krajine na starosti propagandu a kontrolu médií.

Posolstvo od Kima?

„Kim Jong-nam je oficiálnou hlavou štátu, mal by sedieť bližšie k Munovi ako Pence. Pence však zároveň zastupuje najbližšieho juhokórejského spojenca,“ zhrnul dilemu pre agentúru Reuters Christopher Green z think-tanku Medzinárodná krízová skupina. „Podobné podujatia vždy vyvolávajú problémy so zasadacím poriadkom a ani teraz to nie je výnimka.“

Za "protokolistický bolehlav" to označil aj zdroj Reutersu z organizačného výboru.