Ozbrojenci v Južnom sudáne prepustili stovky detských vojakov

UNICEF odhaduje, že v ozbrojených skupinách v Južnom Sudáne slúži viac než 19-tisíc detských vojakov.

8. feb 2018 o 10:44 SITA

JAMBIO. Juhosudánske ozbrojené skupiny prepustili viac než 300 detských vojakov. Informoval o tom Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF).

Je to druhé najväčšie prepúšťanie tohto druhu od začiatku občianskej vojny pred piatimi rokmi. Na slobodu sa v rámci neho dostalo celkovo 87 dievčat a 224 chlapcov. Bol to prvý krok v rámci procesu, počas ktorého by ozbrojenci v nadchádzajúcich týždňoch mali prepustiť najmenej 700 detských vojakov.



UNICEF odhaduje, že v ozbrojených skupinách v Južnom Sudáne slúži viac než 19-tisíc detských vojakov. OSN doteraz zabezpečila oslobodenie takmer 2 000 z nich. Ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že skupiny v nábore detí naďalej pokračujú.



Občianska vojna v Južnom Sudáne vypukla v roku 2013. Odvtedy zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny pred bojmi ušli zo svojich domovov.