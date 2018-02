Spojené štáty plánujú rozdeliť Sýriu, vyhlásil šéf ruskej diplomacie

USA chcú vytvoriť novú miestnu vládu bez ohľadu na Asada.

8. feb 2018 o 6:51 TASR

SOČI. Spojené štáty plánujú rozdeliť Sýriu, vyhlásil v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"Zdá sa, že v Sýrii sa Američania pustili do plánu zameraného na rozdelenie krajiny. Plány na skutočné rozdelenie Sýrie existujú a sme si toho vedomí. Opýtame sa našich amerických partnerov, ako to všetko vidia," uviedol v Soči Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.

Američania zostávajú

Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že USA upustili od uistenia, že jediným zámerom ich prítomnosti v Sýrii - bez pozvania legitímnej vlády - je porážka teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

"Teraz hovoria, že táto prítomnosť bude pokračovať, kým nebudú presvedčení, že v Sýrii sa začal proces politickej stabilizácie, ktorý povedie k zmene režimu (prezidenta Bašára Asada)," povedal Lavrov.

Prečítajte si tiež: USA nemajú podľa Damasku právo pliesť sa do záležitostí Sýrie

"Skutočnosť, že Spojené štáty sa snažia o priazeň rôznych skupín v sýrskej spoločnosti, ktoré odporujú vláde, aj so zbraňou v ruke, vedie k veľmi nebezpečným následkom," varoval ruský minister zahraničia.

Denník Washington Post už koncom novembra písal, že sily lojálne sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi a jeho ruskí a iránski spojenci čistia od IS posledné mestá v krajine.

Vláda na severe

Porážka IS je tak bezprostredná. Tým sa zároveň blíži ku koncu aj ospravedlňovanie americkej vojenskej prítomnosti v krajine.

Avšak náhle stiahnutie USA zo Sýrie by viedlo k tomu, že prezident Bašár Asad úplne ovládne krajinu a bude mať zaručené politické prežitie - výsledkom by bolo to, že zvíťazil Irán.

Aby sa tak nestalo, americkí predstavitelia tvrdia, že plánujú udržiavať prítomnosť amerických vojakov na severe Sýrie, kde USA pomáhali Sýrskym demokratickým silám (SDF) pod vedením Kurdov v boji proti IS a kde chcú vytvoriť novú miestnu vládu, a to bez ohľadu na tú Asadovu.