Zomrel spevák skupiny The Temptations Dennis Edwards

7. feb 2018 o 17:41 Tomáš Kušnír

Začal ako náhradník, napokon sa stal legendou. Americký spevák Dennis Edwards (3.2.1943-1.2.2018) bol frontmanom skupiny The Temptations.

Zastúpil pôvodného lídra Davida Ruffina, ktorý neskôr na koncertoch bývalých kolegov znenazdajky vyšiel na pódium a vzal Edwardsovi mikrofón. Nový člen kapely však zostal v pokoji a spieval spolu s ním.

Papa Was a Rolling Stone

“ Spievať rock’n’roll bolo ako spievať pre diabla. „ Dennis Edwards

The Temptations smerovali v 60. a 70. rokoch k psychedelickému soulu, tak nazývali svoju hudbu.

Zoskupenie sa preslávilo skladbami Cloud Nine, I Can’t Get Next To You či Papa Was a Rolling Stone.

Edwardsovo pôsobenie v kapele bolo ako na hojdačke. Trikrát z nej odišiel. Medzitým sa vydal na sólovú dráhu, posledné roky koncertoval pod názvom The Temptations Review ft. Dennis Edwards.

Inšpiroval Arethu Franklin

Rodák z Alabamy sa poznal aj s Arethou Franklin, ktorá sa ním vraj inšpirovala pri tvorbe hitu Day Dreaming. Franklinová v roku 1995 priznala, že boli zasnúbení, no unavilo ju čakanie. Edwards sa totiž bál vážneho vzťahu so superstar. Neskôr priznal, že urobil chybu.

"Keď si uvedomil hodnotu toho, čo mal, bolo už neskoro. Už som nemala záujem," prezradila soulová diva pre magazín Ebony.

Edwards začal spievať už ako dvojročný. Jeho otec bol kňaz, neskôr sa preto pridal do zboru a gospelovej skupiny. Ťahalo ho to aj k iným štýlom, no rodičia boli proti.

"Spievať rock’n’roll bolo pre nich ako spievať pre diabla. Všetci sme však chceli získať šancu súperiť v hudobnom priemysle a to bola tá príležitosť," povedal pred rokmi pre The News Times.

Dennis Edwards zomrel v Chicagu tesne pred 75. narodeninami. Vlani mu diagnostikovali meningitídu. Spevák bol dvakrát ženatý, z prvého manželstva má dcéru Issu.