Na Zemanovo víťazstvo prišli desiatky sťažností, voľby sa môžu aj opakovať

V kampani sa nesmie klamať, tvrdí sťažovateľ a žiada opakovanie prezidentskej voľby.

7. feb 2018 o 14:35 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Nikto s takým menom síce za českého prezidenta nekandidoval, no to Mariána Čačíka nezastavilo. Do volebnej miestnosti v Prahe si priniesol vlastný volebný lístok s menom Karla Habsburga, súčasnej hlavy bývalej panovníckej dynastie, a zahlasoval za neho.

Po vyhlásení výsledkov ho však prekvapilo, že komisia v jeho miestnosti nenašla žiadny neplatný hlasovací lístok. S tvrdením, že pri voľbách muselo prísť k nejasnostiam, sa teraz sťažuje na Najvyšší správny súd a žiada opakovanie hlasovania.

Sťažnosti na voľby museli ľudia podať najneskôr do utorka, nakoniec ich prišlo 61. Súd o nich rozhodne do dvoch týždňov, určite to musí stihnúť pred inauguráciou víťaza volieb 8. marca.

Poctivá a čestná kampaň

Pred piatimi rokmi, keď Miloš Zeman porazil v druhom kole prezidentskej voľby Karla Schwarzenberga, dostal súd 109 sťažností. Žiadnej nevyhovel, aj keď v kampani objavil tri nezrovnalosti, ktoré však podľa súdu nemohli ovplyvniť celkový výsledok. Hlasovanie sa neopakovalo.

„Kampaň musí byť vedená poctivo a čestne, najmä nemôžu byť uvádzané nepravdivé skutočnosti o jednotlivých kandidátoch,“ cituje volebný zákon vo svojej sťažnosti právnik Tomáš Brandejský. Táto podmienka sa podľa neho týka nielen samotného kandidáta, ale aj ľudí z jeho kampane.

Jeho sťažnosť je dôkladnejšie podložená ako tá Čačíkova, ktorý nemá ako dokázať ani to, že za rakúskeho aristrokrata naozaj hlasoval. Brandejský za ovplyvnenie kampane považuje najmä šírenie nepravdivých inforácií o Zemanovom súperovi Jiřím Drahošovi.

Prečítajte si tiež: Ilumináti, pedofília a ŠtB. Špinavý boj o Hrad sa rozbieha

„Druhov porušenia zákona bolo viac, ale môj návrh stojí najmä na tom, že poukazujem na masové šírenie dezinformácií prostredníctvom siete internet a ďalšími spôsobmi,“ povedal pre Českú televíziu autor návrhu. „Tiež sa zaoberám napríklad tým, že financovanie volebnej kampane kandidáta Zemana nebolo celkom transparentné.“

O Drahošovi sa na internete šírili informácie, že bol pedofilom, spolupracoval s ŠtB. Priamo Zemanovi ľudia ho spájali s podporou nekontrolovaného prílevu utečencov, aj keď on sám to popieral.

Zeman samotný oficiálnu kampaň neviedol, v jeho mene to robilo združenie Priatelia Miloša Zemana. Združenie pritom nezverejňovalo, od koho dostalo peniaze. Keď Zeman mená niektorých darcov prečítal v predvolebnej debate, médiá medzi nimi našli aj ľudí, ktorí peniaze navyše nemali.

Koľko ľudí lži ovplyvnili?

Kľúčové pri dokazovaní však stále bude, či tieto dezinformácie zasiahli toľko ľudí, aby rozhodli voľby. Zeman zvíťazil v druhom kole len o niečo viac ako o 150-tisíc hlasov.

Prečítajte si tiež: Komu patrí Česko? Nevieme, rovnako ani to, kto platí Zemanovi kampaň

„Ak prebehne riadne dokazovanie, vyjde najavo, že onálepkovanie pána Drahoša ako vítača s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou mohlo ovplyvniť viac ako 76-tisíc ľudí,“ píše Brandejovský v návrhu. Ak by títo ľudia „prebehli“ od Drahoša k Zemanovi, mohlo to rozhodnúť voľby.

„Záleží na tom, či tieto informácie boli uvedené včas na pravú mieru, či tie dezinformácie prišli tesne pred hlasovaním. To všetko musia súdy zvážiť,“ okomentoval návrh pre Českú televíziu právnik a politológ z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej Jan Wintr.

Priamo na českom ministerstve vnútra nedávno vzniklo Centrum proti terorizmu a hybridným hrozbám, ktorého úlohou je odhaľovanie dezinformácií. To však na šíriace sa nepravdivé informácie o Drahošovi nereagovalo.

Minister vnútra v demisii Lubomír Metnar verejne vystúpil len pred prvým kolom, keď sa začali šíriť letáky, podľa ktorých Zeman ako úradujúci prezident automaticky postupuje do druhého kola.

Neboli rovnako závažné

61 sťažností na priebeh českej prezidentskej voľby prišlo na Najvyšší správny súd.

„O problémoch, ktoré sa týkali pána prezidenta Zemana, som sa dozvedel okamžite z médií a bolo podané trestné oznámenie,“ vysvetľoval pre Aktuálně.cz Metnar. „Nie že by som tie ostatné problémy nezaznamenal, ale išli, povedzme, trochu mimo mňa, malo to iný charakter. Ak by to bolo rovnako závažné, riešil by som to.“

Opakujúce sa sťažnosti sa týkajú aj podpisov senátorov, ktoré potrebovali kandidáti, ak nemali dostatok podpisovať od občanov. Sporné je, či môže jeden senátor podporiť viacerých kandidátov. Táto sťažnosť sa týka piatich kandidátov. Zeman mal však podpisy od občanov, takže jeho víťazstvo to nemôže ohroziť, môže to len pomôcť nastaviť pravidlá pre budúce voľby.

Objavili sa aj sťažnosti na Drahošovu kampaň. Napríklad Libuše Götzová z Prostějova si našla v deň volieb v schránke leták z jeho kampane a má informácie o tom, že ich dostali aj jej susedia.

Sťažnosť však súd okamžite zamietol, keďže tieto letáky nemohli výrazne pomôcť k výsledku volieb, teda k Zemanovmu víťazstvu, a iný verdikt ako opakovanie volieb súd vyniesť nemôže.