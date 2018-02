ČESKÝ ZÁPISNÍK Nie si krajší a nemáš ma rád, posťažoval sa Zeman Babišovi

Každý český premiér sa dostal do konfliktu s prezidentom, no zatiaľ nikto nie so Zemanom, ktorý nemá čo stratiť.

7. feb 2018 o 10:48 Jindřich Šídlo

Jindřich Šídlo, komentátor Seznam.cz.