Babišovo ANO vedie v prieskumoch, TOP 09 by sa do snemovne nedostala

Podpora Okamurovho protiislamského hnutia Sloboda a priama demokracia je sedem a pol percenta,

6. feb 2018 o 18:58 TASR

PRAHA. Víťazom volieb v Česku by sa v januári stalo hnutie ANO s podporou 30,5 percenta. Sociálni demokrati (ČSSD) majú s Pirátmi rovnakú podporu 12,5 percenta, občianski demokrati 12 percent a komunisti osem.

Podpora protiislamského hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) je sedem a pol percenta, u ľudovcov päť percent. Vyplýva to z volebného modelu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý zverejnil v utorok spravodajský server Novinky.cz.

Do Poslaneckej snemovne by sa podľa tohto modelu nedostala strana TOP 09 s podporou štyroch percent ani Starostovia s tromi percentami. Na voľbách by sa zúčastnilo 66 percent oprávnených voličov.

"Dá sa pozorovať pokles hodnôt vo volebnom modeli u ANO a istý nárast u ČSSD. Ani v jednom z prípadov nie je však tento rozdiel štatisticky významný a nedá sa teda v tejto chvíli povedať, či je spôsobený zmenou názorov populácie alebo náhodným kolísaním meraní," uviedla agentúra CVVM.

Podpora ANO bola v decembri 35,5 percenta a u ČSSD desať percent, pripomínajú Novinky.cz.