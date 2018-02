Srbsko a Čierna Hora môžu byť členmi EÚ už v roku 2025

Vstup do EÚ je viac než len technický proces, je to generačná voľba, vyhlásila šéfka zahraničnej politiky Únie.

6. feb 2018 o 16:54 čtk, tasr

BRUSEL. Srbsko a Čierna Hora by mohli vstúpiť do Európskej únie už v roku 2025. Myslí si to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Federica Mogheriniová.

Európska komisia (EK) prijala v utorok stratégiu pre "presvedčivú perspektívu rozšírenia pre západný Balkán a väčšiu angažovanosť EÚ v tomto regióne". Zámerom je potvrdiť európsku budúcnosť tohto regiónu a pripravenosť Únie na prijatie nových členov, len čo splnia potrebné kritériá.

Zatiaľ sa EÚ rozširovať nebude

"Vstup do EÚ je viac než len technický proces. Je to generačná voľba založená na základných hodnotách, ktoré každá krajina musí prijímať aktívnejšie," uvádza sa v stratégii, ktorú v Štrasburgu predstavila šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a eurokomisár pre rokovania o rozšírení Johannes Hahn.

"Počas funkčného obdobia tejto Komisie k rozšíreniu nedôjde. Dnes sme však naznačili, ako sa bude cesta západného Balkánu do Únie odvíjať. Kandidátske krajiny na nej môžu pokročiť, ak prejavia silnú politickú vôľu, uskutočnia životaschopné reformy a raz a navždy vyriešia svoje spory so susedmi," uviedol predseda EK Jean-Claude Juncker.

Mogheriniová zdôraznila, že západný Balkán je súčasťou Európy, a dodala, že zámerom novej stratégie je to, aby všetkých šesť partnerských krajín raz a navždy prekonalo minulosť a "aby sme všetci spoločne dali smerovaniu západného Balkánu do EÚ nezvratnú podobu".

Treba reformy

Komisia vyzvala západný Balkán, aby vykonal komplexné reformy v kľúčových oblastiach, ako je právny štát a základné ľudské práva, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, a reformy verejnej správy a súdnictva.

Zásadne sa tiež musí zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a pokračovať treba v hospodárskych reformách, aby sa vyriešili štrukturálne nedostatky, nízka konkurencieschopnosť kandidátskych krajín a vysoká miera nezamestnanosti.

Predstavitelia EK zdôraznili, že všetky krajiny tohto regiónu sa musia jednoznačne zaviazať, slovami aj činmi, že prekonajú dedičstvo minulosti a ešte pred vstupom do EÚ dospejú k zmiereniu a vyriešeniu otvorených otázok, najmä hraničných sporov.

Pre Srbsko a Kosovo to znamená pokročiť pri realizácii záväznej dohody o normalizácii vzťahov.