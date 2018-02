Polovica Francúzska zápasí so snežením a chladom

Sneženie a mrazy do mínus desať stupňov Celzia očakávajú aj v stredu takmer na celom území Francúzska.

6. feb 2018 o 13:55 TASR

PARÍŽ. V súvislosti s vlnou mrazivého počasia platí od utorka do stredajšieho rána v 35 departementoch Francúzska varovanie pred snežením a mrazmi. Očakáva sa, že na severe Francúzska napadne v utorok do 20 centimetrov snehu, informoval portál Le Parisien.

Zimné počasie spôsobuje od utorňajšieho rána problémy v cestnej aj železničnej doprave: na cestách sa tvoria kolóny a vlaky majú meškanie. V šiestich departementoch kvôli zlým podmienkam na cestách v utorok zrušili prepravu školskými autobusmi.

Sneženie a mrazy do mínus desať stupňov Celzia sa očakávajú aj v stredu prakticky na celom území Francúzska s výnimkou stredomorského regiónu.

V súvislosti s vývojom počasia v 22 departementoch prijali mimoriadne opatrenia na pomoc ľuďom bez domova, čo znamená vytvorenie ďalších 1000 lôžok k už 13-tisíc existujúcim. Parížska prefektúra okrem toho zriadila krízové centrum, ktoré bude riešiť naliehavé situácie.

Radnica v Calais dala migrantom, ktorí sa v meste a jeho okolí sústreďujú v snahe dostať sa do Británie, k dispozícii na prenocovanie či zohriatie aj niekoľko obytných kontajnerov a dva hangáre.

V Paríži medzitým zrušili oranžový stupeň pohotovosti pred záplavami, keďže intenzita snehových zrážok by nemala spôsobiť nárast hladiny rieky Seina vo francúzskej metropole a okolí. Hladiny riek Seina a Marne v oblastiach severne od Paríža sú však stále vysoké a na niektorých úsekoch sa rieky vybrežili. Varovanie pred záplavami stále platí v ôsmich departementoch v povodí týchto riek.

Pre vysokú hladinu Seiny sú v Paríži naďalej najmenej do piatku uzavreté niektoré úseky linky C prímestských rýchlovlakov RER, a to v úseku Javel-Paris Austerlitz a Avenue Henri Martin-Paris Austerlitz.